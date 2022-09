Świątek - Sabalenka. Kiedy i o której półfinał US Open? Gdzie transmisja?

Iga Świątek (1. WTA) po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału US Open. Liderka światowego rankingu zmierzy się teraz z Białorusinką Aryną Sabalenką (6. WTA), dla której udział w 1/2 finału nowojorskich zmagań jest wyrównaniem najlepszego wyniku w tym turnieju. Świątek zagra z Sabalenką po raz piąty, w tym czwarty w 2022 roku.

US Open 2022: Iga Świątek - Aryna Sabalenka. Kiedy i o której godzinie półfinał?

Mecz Świątek - Sabalenka odbędzie się w piątek 9 września. Początek półfinału Iga Świątek - Aryna Sabalenka najwcześniej ok. godziny 2.30 w nocy czasu polskiego. Będzie to drugie spotkanie z kolei (od godziny 1.00) na korcie Arthur Ashe Stadium. Wcześniej zagrają Caroline Garcia z Ons Jabeur.

Reklama

Iga Świątek w drodze do półfinału US Open 2022 pokonała kolejno w dwóch setach Włoszkę Jasmine Paolini oraz Amerykanki Sloane Stephens i Lauren Davis. Dopiero w starciu czwartej rundy Świątek musiała rozgrywać trzy sety, by ostatecznie zwyciężyć z Niemką Jule Niemeier. W ćwierćfinale US Open Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6, a spotkanie trwało niespełna dwie godziny. Było to czwarte starcie pomiędzy tymi tenisistkami i trzecie kolejne zwycięstwo Polki.

Świątek - Sabalenka. Gdzie oglądać półfinał US Open w tv? (transmisja)

Aryna Sabalenka potrzebowała niespełna półtorej godziny, by wyeliminować w ćwierćfinale US Open 2022 Czeszkę Karolinę Pliskovą (6:1, 7:6). Wcześniej Białorusinka pokonała Danielle Rose Collins (4. runda), Clarę Burel (3. runda), Kaię Kanepi (2. runda) i Catherine Harrison (1. runda). Najlepszy wynik w US Open Sabalenka osiągnęła w 2021 r., kiedy to doszła do półfinału. Wówczas Białorusinka przegrała z Kanadyjką Leylah Fernandez. W ubiegłym sezonie Sabalenka grała też w 1/2 Wimbledonu.

Iga Świątek dotychczas grała maksymalnie w czwartej rundzie US Open (2021 r.). W tym sezonie zawodniczka z Raszyna z wielkoszlemowych turniejów wygrała w Rolandzie Garrosie oraz dotarła do półfinału Australian Open. Świątek wygrała trzy z czterech meczów przeciwko Sabalence (wszystkie w 2022 roku). Polka mierzyła się z Białorusinką w zwycięskich starciach przy okazji półfinału WTA w Rzymie (maj), finału WTA w Halle (kwiecień) oraz w WTA w Dosze (luty). Transmisja meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka w tv w Eurosporcie 1.

Iga Świątek dała upust emocjom! Rakieta wylądowała na korcie

Iga Świątek - Aryna Sabalenka. Gdzie obejrzeć transmisję 1/2 US Open online live stream?

Transmisja starcia Iga Świątek - Aryna Sabalenka online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Spotkanie Świątek - Sabalenka można śledzić także na urządzeniach mobilnych. Relacja i wynik meczu Świątek - Sabalenka na sport.interia.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek - Jessica Pegula. US OPEN. SKRÓT MECZU. WIDEO INTERIA.TV

Kiedy i o której godzinie początek meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale US Open? Piątek 9 września, najwcześniej ok. godziny 2.30 w nocy czasu polskiego. Transmisja TV meczu Świątek - Sabalenka w US Open 2022: Eurosport 1. Gdzie obejrzeć spotkanie Świątek online live stream? Polsat Box Go, Player. Relacja i wynik: sport.interia.pl.