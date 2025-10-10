Świątek rozgromiona, a tu pilne wieści o Paolini. Ważne ogłoszenie, Włoszka już wie

Dotychczasowe pojedynki Jasmine Paolini z Igą Świątek kończyły się zwycięstwami reprezentantki Polski. I były wśród tych zwycięstw takie, w których Włoszka nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Nie było więc niczym dziwnym, że w ćwierćfinałowym starciu w turnieju WTA Wuhan to wyżej sklasyfikowana zawodniczka jest zdecydowaną faworytką do zwycięstwa. Jednak tym razem na korcie wyglądało to tak, jakby to Paolini w przeszłości gładko pokonywała Polkę.

Świątek rzadko miewa spotkania, w których w żaden sposób nie potrafi przeciwstawić się rywalce. A podczas piątkowego meczu tak właśnie było. Reprezentantka Polski w dwóch setach zdołała ugrać jedynie trzy gemy i przegrała 1:6, 2:6. Była to jedna z bardziej dotkliwych porażek Świątek w tym sezonie. Paolini po rywalizacji nie ukrywała radości z wygranej.

Paolini rozgromiła Świątek i zapisała się w historii. Duże osiągnięcie Włoszki

"Bardzo się cieszę za każdym razem, gdy gram przeciwko niej. To są zawsze trudne spotkania. Ale w końcu wygrałam mecz i jestem super zadowolona ze swojego poziomu. Iga jest niesamowitą zawodniczką, dlatego dla mnie ta wygrana znaczy tak wiele" - powiedziała reprezentantka Włoch tuż po zwycięstwie z Polką. Paolini miała jeszcze jednak inne powody do zadowolenia.

Okazuje się, że dzięki awansowi do półfinału, Włoszka może być wymieniana na równi z Sereną Williams oraz Li Na. O co konkretnie chodzi? Szczegóły podali statystycy OptaAce. "Od 1990 r. Jasmine Paolini (29 lat i 276 dni) została trzecią najstarszą zawodniczką, która osiągnęła co najmniej 4 półfinały WTA1000 w jednym sezonie, młodsza jest już tylko od Sereny Williams (2013-15) i Li Ny (2012). Szefowa" - czytamy we wpisie na platformie X.

Wcześniej w tym sezonie Paolini grała co najmniej w półfinale turniejów w Cincinnati (porażka ze Świątek w finale), Rzymie (wygrana w turnieju) oraz w Miami (porażka z Aryną Sabalenką w półfinale). Teraz reprezentantka Włoch o udział w wielkim finale powalczy z Coco Gauff. Paolini wygrała trzy ostatnie spotkania z Amerykanką.

