Świątek rozbita, a potem taka wiadomość ws. Sabalenki. Werdykt był stanowczy

Iga Świątek na turnieju w Dubaju dotarła dalej, aniżeli Aryna Sabalenka. Mimo to jej występ odebrano jako rozczarowujący. Polka zawiodła w kolejnym turnieju, tym razem odpadając na etapie ćwierćfinału. Lepsza od niej okazała się zaledwie 17-letnia Mirra Andriejewa. Rosjanka w niecałe dwie godziny triumfowała 6:3, 6:3 ,a później po wygranych z Jeleną Rybakiną i Clarą Tauson sięgnęła po tytuł.

Dla młodej tenisistki był to największy sukces w karierze. Nigdy wcześniej nie dotarła nawet do finału turnieju rangi WTA 1000. Triumf nad Świątek również był dla niej pierwszym i to zaledwie przy drugim podejściu. Wcześniej przegrała z raszynianką 6:4, 3:6, 5:7 w Cincinnati w ubiegłym roku.