Świątek przeżyła koszmar. Tak powraca jej pogromczyni. Atomowa siła, aż 20 asów

Qinwen Zheng ma za sobą najtrudniejszy okres w karierze. 23-letnia Chinka przestała się liczyć w światowej stawce latem ubiegłego roku. Z powodu kontuzji łokcia została wykluczona z gry na długie miesiące. Opuściła dwa turnieje wielkoszlemowe, ale teraz powraca - i czyni to w bardzo efektownym stylu, demonstrując świetną formę w katarskiej Dosze. Tym sposobem Idze Świątek przybywa w tourze kolejna rywalka z najwyższej półki. Ta, która już zawsze będzie się kojarzyć z paryskim koszmarem.

Zawodniczka tenisowa klęcząca na korcie ziemnym tuż przy siatce, wyrażająca silne emocje poprzez pochyloną postawę. W lewym górnym rogu widoczne jest powiększone zdjęcie innej zawodniczki trzymającej lodowate ręczniki przy twarzy, ukazujące intensywnoś...
Qinwen Zheng na igrzyskach w Paryżu doprowadziła Igę Świątek do łez. Teraz powraca na światowe kortyAFP

Iga Świątek była murowaną faworytką do olimpijskiego złota w Paryżu. W półfinale została jednak zatrzymana przez Qinwen Zheng, późniejszą triumfatorkę. Dla Polki to była trauma, z którą zmaga się prawdopodobnie do dzisiaj.

Ale to kariera Chinki uległa nagłemu załamaniu. Już kilkanaście miesięcy później odpadła w I rundzie Wimbledonu. Wkrótce potem poddała się operacji łokcia. Z powodu kłopotów zdrowotnych musiała zrezygnować ze startu w US Open.

Informacja z WTA na starcie turnieju w Dosze. Jednak większa przewaga Świątek nad Rybakiną

Qinwen Zheng opuściła dwie imprezy wielkoszlemowe. Teraz powraca. Na początek 20 asów w Dosze

W sezonie 2025 Zheng wystartowała w 12 turniejach. W żadnym nie awansowała do finału. Jej najlepszy jej rezultat to półfinał osiągnięty w Rzymie (WTA 1000).

Wczesną jesienią wierzyła, że próba powrotu do pełni sił zakończyła się powodzeniem. Ale to było tylko złudzenie. W Pekinie skreczowała już w drugim meczu i do końca roku nie pokazała się na korcie.

Rehabilitacja przebiegała pomyślnie, tyle że nie tak szybko, jakby Azjatka sobie życzyła. Łokieć wciąż dawał jej się we znaki. W efekcie musiała odpuścić start również w tegorocznym Australiajn Open.

    "Po uważnej ocenie ze strony mojego zespołu oraz konsultacji medycznej, niestety wycofuję się z Australian Open 2026. Podjęcie tej decyzji było dla mnie niesamowicie trudne" - oznajmiła Zheng na początku stycznia w mediach społecznościowych.

    "Chociaż moja rekonwalescencja przebiega dobrze i przygotowania do sezonu poszły bez problemów, udział w Wielkim Szlemie wymaga od zawodników wytrzymania ekstremalnych warunków. Obecnie nie jestem jeszcze w mojej najlepszej dyspozycji" - wyjaśniła.

    Powrót, na który czekała od końca września, nastąpił dopiero teraz. W meczu o 1/16 finału WTA 1000 w Dosze mistrzyni olimpijska pokonała Amerykankę Sofię Kenin 4:6, 6:1, 6:2. Zaserwowała w tym spotkaniu 20 asów!

    To ma być pierwszy krok do odzyskania pozycji w czołowej "10" światowego rankingu. Latem 2025 roku Zheng była szósta. Teraz skalsyfikowana jest 20 pozycji niżej.

    W II rundzie jej rywalką będzie we wtorek kolejna Amerykanka - Alycia Parks (77. WTA).

