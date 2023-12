Świątek przed kolejnym wyzwaniem. "Gdybym miała obstawiać, postawiłabym na Igę"

Wszystkie są legendami tenisa, a Świątek może dołączyć do nich już w 2024 roku. Wystarczy, że zakończy go na pozycji numer jeden w rankingu WTA. W nadchodzącym sezonie może być o to nieco łatwiej pod względem arytmetycznym. Polka broni bowiem tylko jednego tytułu wielkoszlemowego, zamiast dwóch jak to było w tym roku, a jej najgroźniejsze konkurentki są w takiej samej sytuacji, czyli muszą bronić 2000 punktów.