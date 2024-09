Świątek poznała decyzję organizatorów, a tu ogłaszają ws. rywalki. Historyczna chwila w Nowym Jorku

Zdecydowanie rozkręca się z meczu na mecz w trakcie tegorocznego US Open Iga Świątek. Po niemrawym i pełnym błędów spotkaniu z Kamillą Rachimową liderka rankingu WTA rozbiła dwie kolejne rywalki i udowodniła, że nie bez powodu uchodzi za jedną z głównych faworytek do triumfu. Ena Shibahara i Anastazja Pawluczenkowa nie mogły nawet nawiązać rywalizacji z Polką.

US Open 2024. Iga Świątek czeka na starcie 1/8 finału. Poznaliśmy datę i godzinę meczu

Już w niedzielę poznaliśmy za to pierwszą uczestniczkę ćwierćfinałów US Open. Paula Badosa rozbiła Yafan Wang 6:1, 6:2 i po błyskawicznym meczu awansowała do najlepszej "8" rozgrywek . Wkrótce po jej triumfie nadszedł komunikat, który spotęgował rozmiary sukcesu 29. zawodniczki rankingu WTA.

US Open 2024. Badosa już w ćwierćfinale. Historyczny wyczyn Hiszpanki

Badosa za sprawą wygranej nad Wang została pierwszą tenisistką z Hiszpanii, która awansowała co ćwierćfinału US Open od czasu Carli Suarez Navarro w 2018 roku. Ponadto udało jej się drugi raz w karierze dotrzeć do ćwierćfinałów dwóch turniejów WTA na twardej nawierzchni (Cincinnati i US Open) od 2022 roku. Wówczas ta sztuka udała jej się w Miami i San Jose. Stanowi to najlepsze podsumowanie rosnącej formy 26-latki.