Świątek pokonała Rosjankę, ale co się wydarzyło u Rybakiny. Zdumiewająca końcówka meczu

Na wtorek zaplanowano zmagania w górnej drabince singla kobiet. W związku z tym na nowojorskich kortach mogliśmy zobaczyć m.in. Igę Świątek. Polka nie miała łatwej przeprawy z Kamillą Rachimową. Znów pojawiły się problemy z domknięciem spotkania, gdy raszynianka serwowała po zwycięstwo. Doszło do tie-breaka, gdzie rywalka prowadziła już 6-3 i zaczęło pachnieć trzecim setem . Na szczęście liderka rankingu WTA zdołała wrócić do gry. Wygrała pięć akcji z rzędu i zwyciężyła w dwóch partiach.

Niewiele ponad godzinę po zakończeniu spotkania z udziałem Igi na korcie Grandstand pojawiła się tenisistka, która według rozstawienia jest najgroźniejszą przeciwniczką Świątek na drodze do finału US Open. Mowa o Jelenie Rybakinie, o której głośno w ostatnim czasie niekoniecznie ze względów czysto sportowych. Po bolesnej porażce w półfinale Wimbledonu wycofała się z igrzysk olimpijskich z powodu problemów zdrowotnych, a potem zanotowała nieudany start podczas WTA 1000 w Cincinnati .

Jelena Rybakina awansowała do drugiej rundy US Open. Nie obyło się bez problemów

Niespodziewanie Kazaszka nie poszła za ciosem. Po chwili straciła to, co sobie wypracowała. Zrobiło się 5:4 dla Australijki i czwarta rakieta świata musiała się zmierzyć z presją utrzymania własnego podania, by nie doprowadzić do trzeciej partii. Niewiele brakowało, a Aiava wywalczyłaby sobie setbola. Popełniła jednak błąd przy siatce, a potem Jelena domknęła gema.