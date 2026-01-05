Najpierw Hubert Hurkacz niespodziewanie pokonał Alexandra Zvereva 6:3, 6:4 w pierwszym meczu fazy grupowej United Cup. To oznaczało, że Iga Świątek stanęła przed szansą na zapewnienie wygranej Polsce z Niemcami. Jej rywalką była o rok młodsza Eva Lys.

Ku zaskoczeniu kibiców i ekspertów Niemka na tle drugiej rakiety świata spisała się świetnie. Wygrała pierwszego seta 6:3, a w drugiej partii prowadziła już 3:1. Koniec końców to Świątek wykazała się doświadczeniem i opanowaniem. Ostatecznie triumfowała 3:6, 6:3, 6:4 po niezwykle zaciętym, ponad dwugodzinnym boju. Polska ma już zapewnione zwycięstwo z Niemcami, obecnie trwa mecz w mikście pomiędzy Janem Zielińskim i Katarzynie Kawie a Zvrevovi i Siegemund.

Eksperci zabrali głos po meczu Świątek. Oto wnioski

Zaraz po zakończeniu starcia Świątek i Lys eksperci uaktywnili się w mediach społecznościowych.

"Iga Świątek wygrała ten mecz. Eva Lys zagrała jeden z najlepszych meczów w karierze. Była dziś twardą ścianą, która zwracała każdą piłkę. Nie na środek, nie były to łatwe piłki. Wielkie brawa dla obu tenisistek" - pisze Dawid Żbik.

"Iga Świątek najpierw przypomniała o swoich grzechach z poprzedniego sezonu, potem o jednym z największych atutów. Eva Lys z kolei pokazała, że ma potencjał, by sprawiać faworytkom duże kłopoty" - analizuje Agnieszka Niedziałek.

"Iga Świątek długo szukała swojego dobrego tenisa. Przegrywała już 3:6, 1:3, ale odwróciła losy meczu i zapewniła Polsce zwycięstwo nad Niemcami" - czytamy na profilu "Z kortu - informacje tenisowe".

"Po niezwykle emocjonującym meczu Iga Świątek wygrywa 3:6, 6:3, 6:4 z Ewą Lys, a Polska prowadzi z Niemcami 2-0. Gra Igi trochę falowała, ale Niemka zagrała doskonałe spotkanie a koniec końców i tak lepsza okazała się Polka" - dodaje Adam Romer.

"Eva Lys rozegrała świetny mecz. Cenne, że Iga Świątek zdołała go odwrócić" - podkreśla Łukasz Jachimiak.

"Brawo Iga! Udało się to odwrócić, wyszarpać. Łatwo nie było. Dużo błędów, świetnie grająca Lys. Jest zwycięstwo 3:6, 6:3, 6:4. Jest zwycięstwo Polski nad Niemcami. Rewanż za finał UnitedCup 2024" - odnotował Rafał Smoliński.

"Co za mecz! Brawo Iga, że potrafiła odpowiednio zareagować na to co wyprawiała Eva Lys, która grała jak w transie - niesamowity czas reakcji, świetnie czytała serwis Igi i wytrzymywała tempo intensywnych wymian. A Iga w tych ciężarach nie pękła, zimna głowa do końca" - ocenił Michał Chojecki.

