Świątek odpoczywała, a tu szaleństwo u Rybakiny. Meczbole na 6:0 i zwrot akcji

Dzisiaj Jelena rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA 1000 w Dosze, gdzie 12 miesięcy temu dotarła do finału, w którym uległa Idze Świątek. Teraz obie tenisistki mogą na siebie trafić już w ćwierćfinale zmagań. Polka już wczoraj awansowała do trzeciej rundy rozgrywek, w związku z czym dzisiaj ma wolne od rozgrywania spotkań. Mieliśmy za to okazję zobaczyć w akcji Rybakinę, która walczyła o miejsce w 1/8 finału z Peyton Stearns. Co ciekawe, był to pierwszy bezpośredni mecz pomiędzy tymi tenisistkami. Wyraźną faworytką była jednak reprezentantka Kazachstanu.