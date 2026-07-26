Lada moment niemal cały tenisowy świat przeniesie się do USA, gdzie rozegranych zostanie kilka turniejów, a kulminacją będzie ostatni Wielki Szlem w tym roku - US Open.

W niedzielę (26 lipca) odbył się m.in finał turnieju WTA 250 w Pradze. Spotkały się w nim podopieczna Dawida Celta - Daria Snigur (54. WTA) oraz utalentowana 18-latka z Austrii Lilli Tagger (74. WTA). Spotkanie trwało 90 minut, a górą była Tagger, która triumfowała 7:6(3), 6:2. Jest to dla niej pierwszy w historii triumf w turnieju o tak wysokiej randze, co nie umknęło uwadze WTA.

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Cały świat mówi o 18-latce z Austrii. "Wschodząca gwiazda"

Austriaczka przed turniejem w Pradze zajmowała 74. miejsce na światowej liście, ale w najnowszym zestawieniu awansuje na 45. miejsce. Tym samym będzie najmłodszą zawodniczką w TOP 50. Tagger została także dziesiątą w historii Austriaczką, która znalazła się na liście zwyciężczyń turniejów WTA.

Cały tenisowy świat zachwycony jest wyczynem 18-latki, której wróży się świetlaną przyszłość. - "Kobiecy tenis ma nową wschodzącą gwiazdę" - napisał dziennikarz zajmujący się tenisem Bastien Fachan.

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- "Oglądałem ją przed rokiem na Roland Garros, gdzie wygrała juniorski turniej. To bardzo ciekawa zawodniczka i robi bardzo szybkie postępy. Nic dziwnego, że 18-latka ma już pierwszy tytuł WTA na koncie" - podkreślił redaktor naczelny magazynu "Tenisklub", Adam Romer.

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