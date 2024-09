Świątek odpadła z US Open, a tu nagły atak Qinwen Zheng. Mistrzyni olimpijska nie wytrzymała

Nie ma już na US Open Qinwen Zheng, nie ma niestety także Igi Świątek. Polka poległa w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą, a mistrzyni olimpijska została pokonana przez Arynę Sabalenkę. Niedługo po odpadnięciu raszynianki głośno zrobiło się wokół Chinki, a to za sprawą jej słów, w których skrytykowała mocno organizatorów turnieju. Zheng wierzy, że to jeden z aspektów, przez który przegrała z Sabalenką.