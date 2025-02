Świątek odpadła, potem grała Rybakina. Tie-break rozwiał marzenia mistrzyni Australian Open

To miał być mecz, który wyłoni rywalkę dla Igi Świątek w półfinale WTA 1000 w Dubaju. Polka przegrała jednak w dzisiejszym spotkaniu z Mirrą Andriejewą i w związku z tym to Rosjanka oczekiwała na triumfatorkę starcia Jelena Rybakina - Sofia Kenin. Reprezentantka Kazachstanu wywiązała się z roli faworytki, chociaż w drugim secie Amerykanka postawiła opór i doprowadziła do tie-breaka. Ostatecznie Rybakina pokonała mistrzynię Australian Open 2020 6:2, 7:6(2) i to Kazaszka powalczy z 17-latką o finał.