Ostatnie miesiące w wykonaniu Garcii to prawdziwa huśtawka nastrojów. Sezon 2022 rozpoczynała dopiero w ósmej dziesiątce światowego rankingu , a w marcu ogłosiła, że musi przerwać swoje występy z uwagi na kontuzję stopy.

PRESS ASSOCIATION / © 2022 Associated Press

Iga Świątek - Daria Kasatkina 6-2, 6-3 WTA Finals. SKRÓT. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2022 Associated Press

Świątek odebrała od niej lekcję! "Pamiętam ten mecz doskonale"

Do akcji wróciła w maju, podczas French Open, gdzie dotarła do drugiej rundy. Później było jednak tylko lepiej: wygrała turniej na trawie w Bad Homburg, a niedługo później - podczas Wimbledonu dotarła aż do czwartej rundy. Pod koniec lipca triumfowała w imprezie w Warszawie, gdzie w ćwierćfinale pokonała... Igę Świątek.