Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek nie dopuściła do sensacyjnego starcia w US Open. Nadszedł ten moment w Pekinie

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Jeszcze w czwartkowy poranek nic nie wskazywało na to, że meczem kończącym dzień na Lotus Court, drugim co do ważności obiekcie w centrum tenisowym w Pekinie, będzie starcie dwóch zawodniczek, które były rywalkami Igi Świątek w niedawnym US Open. I już tam mogły zmierzyć się z Polką, gdyby jedna z nich zdołała Igę pokonać. Ale nie zdołała. W stolicy Chin Emilana Arango nagle dostała "drugie życie", mimo porażki w finale kwalifikacji. I to ona jako pierwsza przetestuje Qinwen Zheng, która wraca do zmagań po długiej przerwie.

Tak Suzan Lamens (na zdjęciu), jak i Emiliana Arango przegrały z Igą w US Open. A teraz w Pekinie zagrały ze sobą
Tak Suzan Lamens (na zdjęciu), jak i Emiliana Arango przegrały z Igą w US Open. A teraz w Pekinie zagrały ze sobąJavier RojasNewspix.pl

Meczem kończącym czwartkową rywalizację na Lotus Court miało być starcie Suzan Lamens z Yafan Wang. Chińczycy umieścili je w programie na ważnym obiekcie, w dobrej dla miejscowych kibiców godzinie. Bo jak na razie obiekty w China National Tennis Center świecą pustkami podczas meczów pań, a obecność miejscowej zawodniczki byłaby dodatkową atrakcją.

Tyle że Yafan Wang uznała jednak, że nie jest gotowa do gry. - Miałam trening w czwartek rano, później udałam się na lunch. I tam trener mi powiedział, że muszę być gotowa - przyznała później Emiliana Arango, już po zakończeniu spotkania z Lamens.

Zobacz również:

Camila Osorio
Tenis

Przedłużało się oczekiwanie Polki w Pekinie. Wtedy wyłoniła się potencjalna rywalka Świątek

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    To Kolumbijka była najwyżej rozstawioną zawodniczką w eliminacjach, ale w ich finale przegrała z Niemką Ellą Seidel. A później przegrała losowanie z Elsą Jacquemot o zastąpienie wycofanej Eliny Switoliny. Dziś już los się do niej uśmiechnął. I na prestiżowym korcie mogła spotkać się z Suzan Lamens, z którą niedawno była w jednej sekcji drabinki podczas US Open. I tam je obie pogodziła Iga Świątek.

    WTA 1000 w Pekinie. Niespodziewana zmiana w drabince, Chinka zrezygnowała. Emiliana Arango jednak dostała szansę

    Gdyby w Nowym Jorku doszło do starcia Lamens - Arango, mówilibyśmy o jednej z największych tenisowych sensacji w tym roku. Takiej na miarę porażki Polki z Alexandrą Ealą w Miami. Kolumbijka nie dostała jednak najmniejszej szansy od Igi w pierwszej rundzie, wygrała łącznie trzy gemy.

    A później tłumaczyła: - Mój poranny plan był taki, żeby zmuszać ją do wymian. Ale w pewnym momencie znudziło mi się oglądanie, jak mija mnie piłka po jej kolejnym winnerze i pomyślałam sobie: "K... idź na całość. Kogo to będzie obchodzić jak coś sknocisz?". I przez moment dzięki temu grałam nieco lepiej.

    Zobacz również:

    Magdalena Fręch
    Tenis

    109 minut walki Fręch z niemieckim talentem w Pekinie. Triumf niżej notowanej

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Lamens zaprezentowała się w meczu z Polką dużo lepiej, wygrała nawet seta. I do połowy trzeciego była w grze o sensacyjny awans do trzeciej rundy. Ostatecznie jednak przegrała.

      Dziś Lamens i Arango rywalizowały o to, która z nich w sobotę zmierzy się z Qinwen Zheng, tenisistką z czołowej 10, która pauzuje od 1 lipca i przegranego spotkania z Kateriną Siniakovą w Wimbledonie. Przeszła operację, teraz podobno jest już gotowa do gry.

      Uśmiechnięta tenisistka w sportowym stroju i ozdobnym sombrero trzyma w dłoniach nagrodę na tle kortu tenisowego oraz widowni.
      Emiliana Arango z "nagrodą pocieszenia" za występ w finale WTA 500 w GudalajarzeUlises RuizAFP

      Obie na Lotus Court grały bardzo nierówno, Holenderka, gdy tylko mogła, uciekała do strony forhendowej, tam się czuła zdecydowanie lepiej. A Arango popełniała dużo mniej błędów, też starała się grać głęboko, na bekhend rywalki. I to często dawało jej dobre efekty.

      Kolumbijka miała inicjatywę, dość szybko uciekła rywalce, ta próbowała ją gonić. Była bliska wyrównania na 4:4, miała przewagę. I ją zmarnowała, zakończyło się to kolejnym breakiem. A później gemem dla Emiliany, która całego seta wygrała 6:3.

      Zobacz również:

      Carlos Alcaraz w piątym gemie nagle upadł na kort. Wrócił do po interwencji medycznej. A później spotkanie i tak przerwano
      Tenis

      Alcaraz padł nagle na kort, cisza w Tokio. Mecz przerwany 20 minut później. To nie był koniec

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Niemal kalka tego wszystkiego miała też miejsce w drugiej partii - tym razem Arango też prowadziła wysoko (3:0 z dwoma przełamaniami), a Lamens doszła na 3:4 i miała break pointa na remis. Holenderka przejęła w wymianie inicjatywę, uderzyła tym swoim nieszczęsnym bekhendem krosowo, ale piłka uderzyła w taśmę, poleciała do góry i jednak spadla na jej pole. Kolejnej szansy nie dostała, skończyło się na 3:6, 3:6 - po 90 minutach gry.

        Arango zagra więc z Zheng o trzecią rundę. A to połówka drabinki, w której jest Iga Świątek.

        Pekin (K)
        1/64 finału
        25.09.2025
        12:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Felix Auger-Aliassime wziął ślub
        Sportowe życie

        Rywal Hurkacza przekazał radosne wieści. Gratulacje płyną z całego świata

        Amanda Gawron
        Amanda Gawron
        Zawodniczka tenisowa w białej sportowej sukience i koralowej opasce na głowie, z wyrazem silnych emocji oraz zaciśniętą pięścią, podczas dynamicznego momentu meczu tenisowego, trzymająca rakietę na tle niebieskiego kortu.
        Suzan LamensKena BetancurAFP
        US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałachAP© 2025 Associated Press

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja