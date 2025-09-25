Świątek nie dopuściła do sensacyjnego starcia w US Open. Nadszedł ten moment w Pekinie
Jeszcze w czwartkowy poranek nic nie wskazywało na to, że meczem kończącym dzień na Lotus Court, drugim co do ważności obiekcie w centrum tenisowym w Pekinie, będzie starcie dwóch zawodniczek, które były rywalkami Igi Świątek w niedawnym US Open. I już tam mogły zmierzyć się z Polką, gdyby jedna z nich zdołała Igę pokonać. Ale nie zdołała. W stolicy Chin Emilana Arango nagle dostała "drugie życie", mimo porażki w finale kwalifikacji. I to ona jako pierwsza przetestuje Qinwen Zheng, która wraca do zmagań po długiej przerwie.
Meczem kończącym czwartkową rywalizację na Lotus Court miało być starcie Suzan Lamens z Yafan Wang. Chińczycy umieścili je w programie na ważnym obiekcie, w dobrej dla miejscowych kibiców godzinie. Bo jak na razie obiekty w China National Tennis Center świecą pustkami podczas meczów pań, a obecność miejscowej zawodniczki byłaby dodatkową atrakcją.
Tyle że Yafan Wang uznała jednak, że nie jest gotowa do gry. - Miałam trening w czwartek rano, później udałam się na lunch. I tam trener mi powiedział, że muszę być gotowa - przyznała później Emiliana Arango, już po zakończeniu spotkania z Lamens.
To Kolumbijka była najwyżej rozstawioną zawodniczką w eliminacjach, ale w ich finale przegrała z Niemką Ellą Seidel. A później przegrała losowanie z Elsą Jacquemot o zastąpienie wycofanej Eliny Switoliny. Dziś już los się do niej uśmiechnął. I na prestiżowym korcie mogła spotkać się z Suzan Lamens, z którą niedawno była w jednej sekcji drabinki podczas US Open. I tam je obie pogodziła Iga Świątek.
WTA 1000 w Pekinie. Niespodziewana zmiana w drabince, Chinka zrezygnowała. Emiliana Arango jednak dostała szansę
Gdyby w Nowym Jorku doszło do starcia Lamens - Arango, mówilibyśmy o jednej z największych tenisowych sensacji w tym roku. Takiej na miarę porażki Polki z Alexandrą Ealą w Miami. Kolumbijka nie dostała jednak najmniejszej szansy od Igi w pierwszej rundzie, wygrała łącznie trzy gemy.
A później tłumaczyła: - Mój poranny plan był taki, żeby zmuszać ją do wymian. Ale w pewnym momencie znudziło mi się oglądanie, jak mija mnie piłka po jej kolejnym winnerze i pomyślałam sobie: "K... idź na całość. Kogo to będzie obchodzić jak coś sknocisz?". I przez moment dzięki temu grałam nieco lepiej.
Lamens zaprezentowała się w meczu z Polką dużo lepiej, wygrała nawet seta. I do połowy trzeciego była w grze o sensacyjny awans do trzeciej rundy. Ostatecznie jednak przegrała.
Dziś Lamens i Arango rywalizowały o to, która z nich w sobotę zmierzy się z Qinwen Zheng, tenisistką z czołowej 10, która pauzuje od 1 lipca i przegranego spotkania z Kateriną Siniakovą w Wimbledonie. Przeszła operację, teraz podobno jest już gotowa do gry.
Obie na Lotus Court grały bardzo nierówno, Holenderka, gdy tylko mogła, uciekała do strony forhendowej, tam się czuła zdecydowanie lepiej. A Arango popełniała dużo mniej błędów, też starała się grać głęboko, na bekhend rywalki. I to często dawało jej dobre efekty.
Kolumbijka miała inicjatywę, dość szybko uciekła rywalce, ta próbowała ją gonić. Była bliska wyrównania na 4:4, miała przewagę. I ją zmarnowała, zakończyło się to kolejnym breakiem. A później gemem dla Emiliany, która całego seta wygrała 6:3.
Niemal kalka tego wszystkiego miała też miejsce w drugiej partii - tym razem Arango też prowadziła wysoko (3:0 z dwoma przełamaniami), a Lamens doszła na 3:4 i miała break pointa na remis. Holenderka przejęła w wymianie inicjatywę, uderzyła tym swoim nieszczęsnym bekhendem krosowo, ale piłka uderzyła w taśmę, poleciała do góry i jednak spadla na jej pole. Kolejnej szansy nie dostała, skończyło się na 3:6, 3:6 - po 90 minutach gry.
Arango zagra więc z Zheng o trzecią rundę. A to połówka drabinki, w której jest Iga Świątek.