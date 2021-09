20-latka z Raszyna przystępowała do imprezy w Czechach po raz pierwszy rozstawiona jako "jedynka". W pierwszej rundzie miała wolny los, w kolejnej los przydzielił jej urodzoną w Moskwie Putincewą. Świątek wygrała w dwóch setach, ale mecz trwał godzinę i 47 minut.



- To było bardzo ciężkie spotkanie. Ona biegała do wszystkich piłek i trudno ją było skończyć. Szczególnie na tak wolnej nawierzchni moje uderzenia nie robiły na niej wrażenia i je podbijała. Walczyła do końca, nawet przy piłce meczowej musiałam kończyć na trzy razy - tłumaczyła Polka w wywiadzie na korcie.

Reklama

- Bardzo cieszę się z tego zwycięstwa, bo dla mnie granie z takimi rywalkami jest ciężkie. Ja lubię ryzykować, a ryzyko powoduje niewymuszone błędy. Trudno jest znaleźć równowagę, kiedy przycisnąć, a kiedy poczekać - dodała.



Iga Świątek o atmosferze w Ostrawie

I faktycznie, w środę nasza zawodniczka popełniła 30 niewymuszonych błędów, przy 22 przeciwniczki.



- Atmosfera jest wspaniała, ale mogłam się tego spodziewać, bo kiedy w zeszłym tygodniu byłam w Polsce, to kibice mi mówili, że już kupili bilety. Brakowało mi tego. Graliśmy w Stanach Zjednoczonych, Europie, ale w "bańkach", więc nie miałem tak naprawdę szansy grać przed rodzimą widownią - zakończyła Świątek.



Polka w ćwierćfinale zagra albo z rodaczką Magdą Linette, albo z inną Kazaszką urodzoną w Moskwie Jeleną Rybakiną, która jest rozstawiona z "siódemką". Ich mecz w czwartek. Początek o 12.00. Transmisja w Canal +.

Zdjęcie Iga Świątek / ADAM NURKIEWICZ / Getty Images

Pawo