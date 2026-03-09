Świątek nagle wywołała Osakę. Organizatorzy WTA Indian Wells reagują. Jest komentarz

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie WTA 1000 Indian Wells po ograniu Kayli Day 6:0, 7:6 (2). Po zakończeniu spotkania reprezentantka Polski udała się na konferencję prasową, podczas której jeden z dziennikarzy poruszył ciekawy wątek dotyczący jej kariery. Na tyle ciekawy, że odnotowała go oficjalna strona BNP Paribas Open.

article cover
Iga Świątek i Naomi OsakaIZHAR KHAN & WILLIAM WESTAFP

Po niemal miesiącu przerwy w sobotnią noc polskiego czasu Iga Świątek wróciła do rywalizacji. Na start turnieju w Indian Wells druga rakieta świata zmierzyła się z Kaylą Day. Amerykanka sprawiła jej niemałe problemy w drugiej partii, która zakończyła się tie-breakiem wygranym przez Polkę. W przeciwieństwie do pierwszego seta. W nim 24-latka nie pozwoliła ugrać rywalce żadnego gema.

Ostatecznie Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie kalifornijskich zawodów. Kiedy zeszła z kortu, standardowo udała się na spotkanie z dziennikarzami.

Iga Świątek/Casper Ruud - Jelena Rybakina/Taylor Fritz. WIDEOPolsat Sport

Władze WTA Indian Wells reagują na słowa Świątek. Jest komentarz, tuż przed meczem

Tam jeden z nich pod koniec konferencji prasowej zadał jej bardzo ciekawe pytanie. - Zarabiasz na życie, grając w tenisa, ale to tylko gra. Czy po przegranej możesz się dobrze bawić? - usłyszała Polka.

- Och. Myślę, że to zależy od gracza, ale kiedy przegrywam, nie mogę się dobrze bawić - odpowiedziała z uśmiechem na twarzy. Okazuje się jednak, że Raszynianka przypomniała sobie dwa pojedynki, po których - mimo porażki - i tak czuła satysfakcję.

- W pierwszym roku mojego touru grałam przeciwko Naomi Osace, która była numerem jeden lub dwa, i pomyślałam sobie: to było niesamowite, że przegrałam. To było po prostu niesamowite, że tam byłam (...) Podobał mi się też mecz, który przegrałam w Ostrawie z Barborą Krejcikovą w 2022 roku. To była niesamowita atmosfera. Po meczu dosłownie chciało mi się płakać z wdzięczności, bo publiczność była niesamowita. Połowa stadionu była polska, połowa czeska. Chyba nigdy wcześniej nie doświadczyłem takiej atmosfery - przyznała.

Przypomnijmy, Świątek została pokonana przez Naomi Osakę w trzeciej rundzie w 2019 roku w Toronto, natomiast Krejcikova ograła ją w finale w Ostrawie 5:7, 7:6 (4), 6:3.

Zobacz również:

Iga Świątek i Maria Sakkari podczas ćwierćfinału Roland Garros 2021
Iga Świątek

Maria Sakkari zatrzymała Igę Świątek. To był koniec dla Polki, nie mogła obronić tytułu

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk

    Jej słowa zacytowano na łamach oficjalnej strony BNP Paribas Open. "Iga Świątek jest zaciętą zawodniczką, więc częste porażki nie są dla niej przyjemnością. Większość zawodniczek powie ci to samo. W ciekawej anegdocie zaczerpniętej z sobotniego briefingu dla reporterów w Tennis Paradise, Polka opowiedziała tylko o dwóch sytuacjach, w których nie wygrała meczu, ale i tak czerpała z niego przyjemność" - przekazano.

    Oprócz tego podczas konferencji Polka opowiadała m.in. o tym, że nadrabia swoje zaległości w filmowych klasykach. Nie zabrakło również słów dotyczących spotkania z Marią Sakkari w trzeciej rundzie, z którą niedawno przegrała w Dosze.

    Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w Indian Wells zostanie rozegrany jako trzeci pojedynek od godz. 19:00 polskiego czasu, w poniedziałkowy wieczór 9 marca. Relacja na żywo w Interii Sport.

    Zobacz również:

    Mówiło się o Tomaszu Gollobie, a jest człowiek Bartosza Zmarzlika. ROW Rybnik zyskał potężne wsparcie.
    Metalkas 2. Ekstraliga

    Mówiło się o Gollobie, a jest ktoś od Zmarzlika. Prezes legendy znów wszystkich zaskoczył

    Dariusz Ostafiński
    Dariusz Ostafiński
    Iga Świątek poznała swoją przeciwniczkę w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells
    Iga ŚwiątekHarry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian Wells
    Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian WellsMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Tenisistka w sportowym stroju i czapeczce z daszkiem z wyciągniętymi ramionami, z intensywnym wyrazem twarzy. W tle rozmyta publiczność na trybunach.
    Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Alejandro Davidovich Fokina - Jakub Mensik. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja