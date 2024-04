Świątek na korcie, a tu zaskoczenie w Madrycie. Rewanż za pamiętny półfinał o krok

Świetna dyspozycja Marii Sakkari w Madrycie. Już wcześniej dawała sygnały, że wraca do dawnej dyspozycji

To Maria Sakkari była faworytką tego spotkania, choć przecież na początku roku nikt by tego głośno nie powiedział. Odżyła jednak w marcu, efektem był finał w Indian Wells, przegrany z Igą Świątek. A później już kolejne turnieje bez większych wpadek, czyli ćwierćfinał w Miami (zacięty bój z Jeleną Rybakiną) i półfinał w Charleston (porażka z niesamowitą Danielle Collins). Na grę w Stuttgarcie Greczynka tym razem się nie zdecydowała, wcześniej przez cały tydzień pomagała reprezentacji wrócić do elity w Billie Jean King Cup. Nie udało się, to ona zawiodła w kluczowym starciu z Clarą Tauson.

Ciężki chwile greckiej faworytki. Wybudziła się z letargu, ale za późno. Pierwszy set dla Brazylijki

Faworytka zaczęła grać na swoich warunkach dopiero pod koniec seta, gdy przegrywała już 2:5, z dwoma przełamaniami. Jedno z nich odrobiła, była blisko wyrównania. Tearz to Brazylijka się denerwowała, w dziesiątym gemie jej podwójny błąd dał Sakkari break pointa na remis. Haddad Maia obroniła go serwisem, podobnie jak i następnego. A później jednak zdołała domknąć tę partię, prowadziła.

Powtórka z rozrywki, Sakkari pod ścianą, wtedy zaczęła grać. I znów ciut za późno

Nerwów było tu sporo, najpierw Brazylijka starła się z charyzmatycznym arbitrem Kaderem Nounim, później Sakkari miała do niego pretensje o to, że nie może zacząć szybko drugiego seta. Greczynka była zła, nie tak wyobrażała sobie scenariusz. To nie był jej dzień i szybko się o tym przekonała. Została przełamana już w trzecim gemie, choć miała wynik 40:15. Znów działo się to samo, publiczność fetowała, faworytka została przełamana kolejny raz, znów zrobiło się 2:5. Maria Sakkari potrzebowała jakiegoś cudu, ale on nie nastąpił, choć doszła na 4:5.