Świątek musi mieć się na baczności? Sabalenka nigdy nie była tak pewna siebie

15 kwietnia rozpoczął się prestiżowy turniej Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Wśród zgłoszonych do rywalizacji zawodniczek nie zabrakło pań z czołówki światowego rankingu, w tym m.in. Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Białorusinka w ubiegłym latach trzykrotnie dotarła do finału, jednak ani razu nie udało jej się wygrać. Teraz oznajmiła, że zrobi wszystko co w jej mocy, aby otrzymać kluczyki do Porsche.