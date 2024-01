Wśród pań z numerem pierwszym została rozstawiona Świątek. 22-letnia raszynianka w Melbourne najdalej dotarła do półfinału w 2022 roku. Natomiast przed rokiem niespodziewanie przegrała już w czwartej rundzie, ale z późniejszą finalistą Kazaszką Jeleną Rybakiną .

Kolejne miejsca za Polką, czterokrotną triumfatorką imprez wielkoszlemowych (trzy razy Roland Garros, raz US Open), w rozstawieniu zajmują Sabalenka i wspomniana Rybakina. Dwie ostatnie tenisistki zmierzyły się w finale Australian Open przed rokiem , wtedy górą była Białorusinka, ale także w niedzielę w decydującym meczu imprezy w Brisbane, gdzie niespodziewanie gładko (6:0, 6:3) wygrała Kazaszka.

Z numerem 20. jest rozstawiona Linette. 31-letnia poznanianka przed rokiem osiągnęła w Australian Open najlepszy wynik wielkoszlemowy, dochodząc do półfinału, gdzie okazała się gorsza od późniejszej triumfatorki - Sabalenki.

Tenis. Hubert Hurkacz z dziewiątką

Za nim plasuje się chyba jego największy rywal do tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz, który w zeszłym roku triumfując w Wimbledonie, pozbawił "Nole" zwycięstwa we wszystkich turniejach wielkoszlemowych w jednym sezonie (ten wygrał przecież Australian Open, Rolanda Garrosa i US Open).