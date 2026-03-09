To już pewna tradycja, że Iga Świątek i Maria Sakkari spotykają się ze sobą w parzystych latach w Indian Wells. W sezonach 2022 i 2024 panie mierzyły się w finale kalifornijskiej imprezy rangi WTA 1000. W obu przypadkach triumfowała Raszynianka - raz 6:4, 6:1, a za drugim podejściem 6:4, 6:0. Mamy nadzieję, że ta korzystna seria zostanie podtrzymana. Tym bardziej, gdyż Polka będzie miała wyjątkową motywację, by pokonać Greczynkę.

Wiceliderka rankingu zamierza zrewanżować się zawodniczce z południa Europy za porażkę sprzed kilku tygodni, w ćwierćfinale tysięcznika w Dosze. Wówczas Sakkari przerwała serię czterech zwycięstw Świątek z rzędu w bezpośrednich bataliach. Maria triumfowała 2:6, 6:4, 7:5, przez co H2H jest obecnie 4-4. W poniedziałek któraś tenisistka ponownie wyjdzie na prowadzenie w tym zestawieniu.

Znamy plan gier na dzień meczu Świątek - Sakkari

W niedzielę, kilkadziesiąt minut przed północą, nadano komunikat z planem gier na dzisiejsze zmagania w Indian Wells. Organizatorzy znów dość łagodnie potraktowali polskich kibiców, bowiem mecz Igi z Marią nie trafił do sesji wieczornej, która odbywałaby się po godz. 2:00 naszego czasu. O tej porze zobaczymy starcie Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech, a nie przed 4:00 zmierzą się Marta Kostiuk i Jelena Rybakina.

Z kolei mecz Świątek - Sakkari zamknie sesję dzienną na Stadium 1. O godz. 19:00 czasu polskiego rozpoczną ją Novak Djokovic oraz Aleksandar Kovacevic, potem nie przed 21:00 pojawią się Mirra Andriejewa i Katerina Siniakova. Po tym starciu zobaczymy na głównej arenie polsko-grecką rywalizację.

O godz. 19:00 czasu polskiego czeka nas mnóstwo ciekawych starć. Oprócz meczu z udziałem Serba, zobaczymy także m.in. pojedynek Jessica Pegula - Jelena Ostapenko oraz potyczkę, która wyłoni rywalkę w czwartej rundzie dla Igi bądź Marii, czyli Karolina Muchova kontra Antonia Ruzic. O tej samej porze, na Stadium 5, zobaczymy w akcji Jana Zielińskiego. Nasz reprezentant i grający z nim w duecie Luke Johnson zmierzą się z parą Alexander Erler/Andrea Vavassori. Zapowiada się dzień pełen emocji w Kalifornii.

Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

Maria Sakkari KARIM JAAFAR AFP

Jan Zieliński ALEX NICODIM East News

Iga Świątek/Casper Ruud - Leylah Fernandez/Felix Auger-Alliasime Polsat Sport