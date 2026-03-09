Świątek kontra Sakkari. Jest ostateczna decyzja. Wszystko już jasne ws. meczu

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Losowanie drabinki turnieju WTA 1000 w Indian Wells wskazało spore prawdopodobieństwo, że w trzeciej rundzie dojdzie do rewanżowego starcia Igi Świątek z Marią Sakkari za ćwierćfinał tegorocznego tysięcznika w Dosze. I tak też się stało. Panie wygrały swoje pierwsze spotkania i dzięki temu trafiły na siebie w batalii o najlepszą "16" rozgrywek na terenie Kalifornii. Kilkadziesiąt minut przed północą poznaliśmy plan gier na poniedziałek. Wiemy już, kiedy dojdzie do meczu z udziałem Raszynianki.

Iga Świątek i Maria Sakkari rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze
Iga Świątek i Maria Sakkari rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze

To już pewna tradycja, że Iga Świątek i Maria Sakkari spotykają się ze sobą w parzystych latach w Indian Wells. W sezonach 2022 i 2024 panie mierzyły się w finale kalifornijskiej imprezy rangi WTA 1000. W obu przypadkach triumfowała Raszynianka - raz 6:4, 6:1, a za drugim podejściem 6:4, 6:0. Mamy nadzieję, że ta korzystna seria zostanie podtrzymana. Tym bardziej, gdyż Polka będzie miała wyjątkową motywację, by pokonać Greczynkę.

    Wiceliderka rankingu zamierza zrewanżować się zawodniczce z południa Europy za porażkę sprzed kilku tygodni, w ćwierćfinale tysięcznika w Dosze. Wówczas Sakkari przerwała serię czterech zwycięstw Świątek z rzędu w bezpośrednich bataliach. Maria triumfowała 2:6, 6:4, 7:5, przez co H2H jest obecnie 4-4. W poniedziałek któraś tenisistka ponownie wyjdzie na prowadzenie w tym zestawieniu.

      Znamy plan gier na dzień meczu Świątek - Sakkari

      W niedzielę, kilkadziesiąt minut przed północą, nadano komunikat z planem gier na dzisiejsze zmagania w Indian Wells. Organizatorzy znów dość łagodnie potraktowali polskich kibiców, bowiem mecz Igi z Marią nie trafił do sesji wieczornej, która odbywałaby się po godz. 2:00 naszego czasu. O tej porze zobaczymy starcie Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech, a nie przed 4:00 zmierzą się Marta Kostiuk i Jelena Rybakina.

      Z kolei mecz Świątek - Sakkari zamknie sesję dzienną na Stadium 1. O godz. 19:00 czasu polskiego rozpoczną ją Novak Djokovic oraz Aleksandar Kovacevic, potem nie przed 21:00 pojawią się Mirra Andriejewa i Katerina Siniakova. Po tym starciu zobaczymy na głównej arenie polsko-grecką rywalizację.

        O godz. 19:00 czasu polskiego czeka nas mnóstwo ciekawych starć. Oprócz meczu z udziałem Serba, zobaczymy także m.in. pojedynek Jessica Pegula - Jelena Ostapenko oraz potyczkę, która wyłoni rywalkę w czwartej rundzie dla Igi bądź Marii, czyli Karolina Muchova kontra Antonia Ruzic. O tej samej porze, na Stadium 5, zobaczymy w akcji Jana Zielińskiego. Nasz reprezentant i grający z nim w duecie Luke Johnson zmierzą się z parą Alexander Erler/Andrea Vavassori. Zapowiada się dzień pełen emocji w Kalifornii.

        Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

        Zawodniczka tenisowa w czapce i jasnym stroju pokazuje zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle niebieskiego kortu.
        Iga ŚwiątekXiao YijiuAFP
        Uśmiechnięta tenisistka w pomarańczowym stroju trzymająca rakietę tenisową, gestykulująca dłonią, na tle rozmytego widowni i stadionowych barier.
        Maria SakkariKARIM JAAFAR AFP
        Mężczyzna w sportowej czapce i błękitnej koszulce polo stoi na tle rozmytych trybun stadionu, patrząc poważnie przed siebie.
        Jan ZielińskiALEX NICODIMEast News
        Iga Świątek/Casper Ruud - Leylah Fernandez/Felix Auger-AlliasimePolsat Sport

