Świątek kończyła, ona zaczynała. Polski sukces w WTA, turniejowa "4" rozbita w 72 minuty

38 dni temu Linda Klimovicova walczyła w Nowym Jorku o swoją pierwszą w karierze główną drabinkę wielkoszlemowego turnieju. Dotarła do finału kwalifikacji, tam mierzyła się z Łotyszką Darją Semenistają. Przegrała spotkanie, miała też problemy zdrowotne, które w dzisiejszym czasie dotykają coraz większą liczbę zawodniczek.

Stąd tak długa przerwa - pochodząca z Ołomuńca 21-letnia zawodniczka dopiero dziś, już zdrowa, znów pojawiła się w tourze. W mieście Samsun nad Morzem Czarnym - w azjatyckiej części Turcji.

I od razu odniosła jedno z najcenniejszych zwycięstw w profesjonalnej karierze. Jej rywalką była notowana na 149. miejscu w rankingu WTA Lucrezia Stefanini, Włoszka została rozstawiona tu z numerem 4.

WTA 125 Samsun. Poważny test przed Lindą Klimovicovą. Reprezentantka Polski kontra rozstawiona Włoszka

W Pekinie pojedynek Igi Świątek z Camilą Osorio rozpoczynał się o godz. 8.40 polskiego czasu, 40 minut później już wiceliderka rankingu WTA mogła iść się przebrać. Kolumbijka przegrała pierwszego seta 0:6, po trzech piłkach drugiego zrezygnowała z gry.

Klimovicova od 10 minut toczyła już wtedy swój bój w Samsunie z Lucrezią Stefanini - wyżej notowaną zawodniczką, która sporo zyskała trzy tygodnie temu w Guadalajarze. To akurat kiepsko obsadzony turniej WTA 500, ona przeszłą tam kwalifikacje, doszła do drugiej rundy. I w niej uległa Magdalenie Fręch, mimo piłek setowych w drugiej partii.

Linda Klimovicova Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Dziś Włoszka poważniej nie zaistniała w starciu z Klimovicovą. Mieszkająca w Bielsku-Białej 21-latka znów miała wielki atut - to serwis. Nie dający może wielu asów, ale ustawiający kolejne akcje. Dość powiedzieć, że rozstawiona Włoszka nie wywalczyła w całym meczu ani jednego break pointa, Linda zaś wygrała 21 z 24 akcji po pierwszym podaniu. To przepaść.

A że dobrze radziła sobie także i na returnie, to mecz szybko zmierzał ku końcowi. W pierwszym secie Polka przełamała rywalkę najpierw na 2:1, później zaś na 5:2. A w drugim - na 1:0, 3:0 i 6:1. Ten ostatni gem zakończył spotkanie, Klimovicova wygrała 6:2, 6:1.

Tylko trzy razy w całej swojej karierze pokonała zawodniczki wyżej notowane: Mananchayę Sawangkaew (WTA 109) w tegorocznych kwalifikacjach French Open, Jessikę Ponchet (WTA 127) w kwalifikacjach US Open miesiąc temu, wreszcie Talię Gibson (WTA 139) na początku roku w Trnawie.

Była reprezentantka Czech rok temu o tej porze leczyła kontuzję, w najbliższych tygodniach może więc tylko zyskiwać. Niewykluczone, że już w Turcji poprawi swoją najlepszą pozycję w karierze, to na razie WTA 171.

Kolejną jej rywalką będzie Tessah Andrianjafitrimo z Francji bądź Niemka Caroline Werner.

Linda Klimovicova Foto Olimpik AFP

