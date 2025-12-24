Świątek kompletnie zaskoczona pytaniem. "Jezu!" I zaczęła mówić o ojcu

Zapewne w kraju nad Wisłą niewiele jest osób, które chociaż raz nie słyszały nazwiska Igi Świątek. Mimo stosunkowo młodego wieku (24 lata) stała się ona niekwestionowaną ikoną polskiego środowiska tenisowego.

Jej popularność zbudowana została na rewelacyjnych wynikach, osiąganych na arenie międzynarodowej. Na swoim koncie posiada obecnie 25 tytułów turniejów tenisowych ranki WTA, w tym oczywiście aż 6 najważniejszych trofeów Wielkiego Szlema. Najnowsza wielkoszlemowa statuetka wpadła na konto Świątek po tegorocznych zmaganiach Wimbledonu. Nic więc dziwnego, że rozpoznawalność raszynianki wykracza również daleko poza ramy rodzimego kraju. Dotychczasowe sukcesy już teraz pozwoliły jej zapisać się złotymi literami na kartach długiej i niezwykle bogatej historii tenisa.

Bardzo często za największymi sukcesem sportowymi stoi sztab osób, które dbają o każdy najmniejszy detal. Nie inaczej było w przypadku Igi Świątek. Jedna, niezwykle bliską jej sercu osoba, została wyróżniona podczas wigilijnego wydania programu "Oko w oko".

Iga Świątek zaczęła opowiadać o ojcu. Te cechy odziedziczyła właśnie po nim

24 grudnia na antenie "TVP Sport" pojawiła się rozmowa Igi Świątek z Jackiem Kurowskim. To właśnie podczas tej konwersacji mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat życia tenisistki. Pytania były skrojone tak, aby raszynianka mogła nieco bardziej otworzyć się przed fanami.

W pewnym momencie prowadzący zapytał Igę Świątek o jej ojca - Tomasza. Kurowski poprosił swoją rozmówczynię o wymienienie cech, które ta odziedziczyła po tacie.

"[...]. Wydaje mi się, że determinację. Mój tata bardzo nie lubi odpuszczać, dzięki temu, że miał tę cechę ja teraz tutaj jestem... Jezu jakie ciężkie pytanie! [...]. Profesjonalizm; mój tata mnie tego nauczył. Też był sportowcem więc wie, jak to wygląda. Umiejętność ciężkiej i żmudnej pracy, która jest niezbędna w sporcie" - wyznała wyraźnie zaskoczona takim pytanie Świątek.

Warto przypomnieć, że w młodości Tomasz Świątek był polskim wioślarzem, który brał udział w igrzyskach olimpijskich z 1988 roku (Seul). Może się także pochwalić złotym medalem, wywalczonym w ramach uniwersjady 1987 w Zagrzebiu (czwórka podwójna). Nic dziwnego, że znający realia sportowego życia ojciec był dla naszej najwybitniejszej tenisistki źródłem ogromnego wsparcia oraz inspiracji.

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

Iga Świątek z tatą Tomaszem Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek i jej sztab (2024 rok) AFP PHOTO / FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS / CORINNE DUBREUIL AFP

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport