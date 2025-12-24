Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek kompletnie zaskoczona pytaniem. "Jezu!" I zaczęła mówić o ojcu

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Iga Świątek to niekwestionowana ikona polskiego tenisa. Mimo stosunkowo młodego wieku osiągnęła niewyobrażalny sukces, stając się jednocześnie jedną z legend uprawianej przez siebie dyscypliny. Kluczową rolę w życiowej drodze raszynianki odegrał ojciec - Tomasz Świątek. O jego niezaprzeczalnym wpływie polska tenisistka opowiedziała więcej podczas rozmowy "Oko w oko" z Jackiem Kurowskim.

Uścisk dłoni pomiędzy tenisistką w stroju sportowym i czapce a mężczyzną w białej koszulce, obok trener i elementy kortu tenisowego, w tle widoczne logo turnieju WTA.
Iga i Tomasz ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Zapewne w kraju nad Wisłą niewiele jest osób, które chociaż raz nie słyszały nazwiska Igi Świątek. Mimo stosunkowo młodego wieku (24 lata) stała się ona niekwestionowaną ikoną polskiego środowiska tenisowego.

Jej popularność zbudowana została na rewelacyjnych wynikach, osiąganych na arenie międzynarodowej. Na swoim koncie posiada obecnie 25 tytułów turniejów tenisowych ranki WTA, w tym oczywiście aż 6 najważniejszych trofeów Wielkiego Szlema. Najnowsza wielkoszlemowa statuetka wpadła na konto Świątek po tegorocznych zmaganiach Wimbledonu. Nic więc dziwnego, że rozpoznawalność raszynianki wykracza również daleko poza ramy rodzimego kraju. Dotychczasowe sukcesy już teraz pozwoliły jej zapisać się złotymi literami na kartach długiej i niezwykle bogatej historii tenisa.

Bardzo często za największymi sukcesem sportowymi stoi sztab osób, które dbają o każdy najmniejszy detal. Nie inaczej było w przypadku Igi Świątek. Jedna, niezwykle bliską jej sercu osoba, została wyróżniona podczas wigilijnego wydania programu "Oko w oko".

Iga Świątek zaczęła opowiadać o ojcu. Te cechy odziedziczyła właśnie po nim

24 grudnia na antenie "TVP Sport" pojawiła się rozmowa Igi Świątek z Jackiem Kurowskim. To właśnie podczas tej konwersacji mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat życia tenisistki. Pytania były skrojone tak, aby raszynianka mogła nieco bardziej otworzyć się przed fanami.

W pewnym momencie prowadzący zapytał Igę Świątek o jej ojca - Tomasza. Kurowski poprosił swoją rozmówczynię o wymienienie cech, które ta odziedziczyła po tacie.

"[...]. Wydaje mi się, że determinację. Mój tata bardzo nie lubi odpuszczać, dzięki temu, że miał tę cechę ja teraz tutaj jestem... Jezu jakie ciężkie pytanie! [...]. Profesjonalizm; mój tata mnie tego nauczył. Też był sportowcem więc wie, jak to wygląda. Umiejętność ciężkiej i żmudnej pracy, która jest niezbędna w sporcie" - wyznała wyraźnie zaskoczona takim pytanie Świątek.

Warto przypomnieć, że w młodości Tomasz Świątek był polskim wioślarzem, który brał udział w igrzyskach olimpijskich z 1988 roku (Seul). Może się także pochwalić złotym medalem, wywalczonym w ramach uniwersjady 1987 w Zagrzebiu (czwórka podwójna). Nic dziwnego, że znający realia sportowego życia ojciec był dla naszej najwybitniejszej tenisistki źródłem ogromnego wsparcia oraz inspiracji.

Zawodniczka ubrana w czarną koszulkę sportową i czapkę z daszkiem ściska rakietę tenisową w jednej ręce oraz zaciśniętą pięść w drugiej, wyrażając silne emocje i determinację podczas meczu tenisowego. W tle widoczny rozmazany sędzia lub inny członek ob...
Iga ŚwiątekCHARLY TRIBALLEAU / AFPAFP
Iga Świątek z tatą Tomaszem
Iga Świątek z tatą TomaszemArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Iga Świątek i jej sztab
Iga Świątek i jej sztab (2024 rok)AFP PHOTO / FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS / CORINNE DUBREUILAFP
