Świątek karciła Sabalenkę, Białorusince puściły nerwy. Takie słowa do sędzi

Marija Čičak to jedna z najbardziej znanych sędzi tenisowych w turniejach WTA. To ona sędziowała spotkanie finałowe w Rzymie między Igą Świątek a Aryną Sabalenką. Chorwatka nie należy do najbardziej przewidywalnych osób, co objawiło się również podczas spotkania liderki i wiceliderki rankingu. Podczas przerwy Sabalenka odwróciła się w kierunku Čičak i zwróciła jej uwagę. Tym razem poszło o restrykcje czasowe.