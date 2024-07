Świątek już za burtą, ale co się stało u Rybakiny. 6:0 i 6:1, koniec po 57 minutach

Jelena Rybakina zaliczyła niespodziewane problemy na początku tegorocznego Wimbledonu. W drugiej rundzie wysoką poprzeczkę postawiła jej Niemka - Laura Siegemund. Doświadczona zawodniczka naszych zachodnich sąsiadów wygrała drugą partię, a w decydującej miała sporo szans na to, by wrócić do rywalizacji w samej końcówce. Ostatecznie Kazaszka wygrała jednak 6:3, 3:6, 6:3 i zameldowała się w kolejnej fazie zmagań.

