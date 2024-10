Trwa odliczanie do oficjalnego rozpoczęcia WTA Finals, gdzie najlepsze zawodniczki z rankingu WTA powalczą o prestiżowy tytuł. Iga Świątek, podobnie jak przed rokiem do Rijadu udała się jako wiceliderka rankingu z nadziejami, na rychłe zdetronizowanie Aryny Sabalenki. Dość niespodziewanie przed turniejem wiadomość do kibiców skierowała "zmora" Polki, Jelena Ostapenko. Łotyszka również pojawi się w Rijadzie.