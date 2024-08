Świątek już trenuje, ale co się dzieje z Coco Gauff? Niepokój przed US Open, wysłała ostrzeżenie

Dni dzielą nas od rozpoczęcia US Open, a w mediach powstaje coraz większa polemika dotycząca formy i stanu psychicznego Coco Gauff. Amerykanka przystąpi do wielkoszlemowego turnieju w roli obrończyni tytułu, a jej postawa na korcie w ostatnich tygodniach nie tyle wzbudza wątpliwości, ile szokuje. Poważnie zaniepokojona stanem 20-latki jest Rennae Stubbs, była trenerka Sereny Williams. Zdradziła, co jej zdaniem dzieje się z 3. rakietą świata.