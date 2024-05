Świątek już nie jest jedyna. Sabalenka dokonała wielkiej rzeczy

Iga Świątek i Aryna Sabalenka to bezapelacyjnie najlepsze tenisistki ostatnich lat. Mimo że Polka, z krótką przerwą, jest liderką światowego rankingu od ponad dwóch lat, to Białorusinka nie poddaje się w staraniach, by ją doścignąć. W czwartek pokonując Mayoukę Uchijimę udało jej się dołączyć do elitarnego grona, do którego jak dotąd należała tylko Świątek. Chodzi bowiem o imponującą liczbę zwycięstw w meczach Wielkiego Szlema od 2020 roku.