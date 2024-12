Świątek już na korcie, ale co stało się u Osaki. Lincz gwiazdy, obawiano się najgorszego

Jako że Japonia udziału w United Cup nie bierze, Naomi Osaka, w przeciwieństwie do Igi Świątek, czy Jeleny Rybakiny pojawiła się na liście startowej rozgrywek w Auckland. Ubiegły sezon dla wielokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej zakończył się przedwcześnie - już na początku października. Osaka musiała kreczować w 1/8 finału w Pekinie, a uraz uniemożliwił jej dalsze starty.

Auckland WTA. Udany powrót Naomi Osaki na kort. Triumf w 85 minut

Na całe szczęście problemy zdrowotne już za nią, dzięki czemu mogła bez przeszkód przystąpić do rywalizacji w Auckland WTA. W pierwszej rundzie los zetknął ją z najwyższej notowaną w rankingu WTA zawodniczką z Izraela - Liną Glushko . Spodziewano się, że mecz będzie miał jednostronny przebieg. 27-latka napotkała jednak na nieoczekiwane trudności.

Reprezentantka Japonii rozpoczęła niezwykle skupiona i starała się popełniać jak najmniej błędów. Wykorzystała przy tym potknięcie rywalki, która dała się przełamać już w trzecim gemie. Po wygranym serwisie Osaka wypracowała sobie przewagę 3:1, której nie oddała już do końca seta. Po około 40 minutach triumfowała 6:4 i przybliżyła się mocno do 1/8 finału.

Drugi set miał podobny przebieg, choć Glushko udało się postraszyć wyżej notowaną rywalkę. 24-latka przełamała ją w czwartym gemie i wyszła po chwili na prowadzenie 3:2. Osaka nie pozwoliła jednak rywalce na odskoczenie. W kluczowym momencie doprowadziła do przełamania, a swoje ostatnie podanie wygrała do zera i skompletowała zwycięstwo 6:4, 6:4.

Przykre sceny w Auckland. Antyizraelskie demonstracje zakłóciły mecz

W trakcie spotkania doszło do wielu przykrych incydentów z udziałem kibiców, które położyły się cieniem na wydarzeniach na korcie. Z trybun wielokrotnie słychać było obraźliwie okrzyki pod adresem reprezentantki Izraela , które miały naturalnie związek z wojną toczoną pomiędzy Izraelem i Palestyną.

"Krew, masz krew na rękach" - słychać na jednym z nagrań, udostępnionych w mediach społecznościowych. Arbiter w trakcie spotkania kilkukrotnie starał się uspokajać kibiców, jednak ci nie rezygnowali z rzucania inwektyw pod adresem największej gwiazdy Izraela w tenisie. Obawiano się nawet najgorszego, czyli ewentualnego przerwania spotkania. Na całe szczęście sytuacja nie eskalowała do tego stopnia, by było to konieczne.