Świątek jeszcze nie wyszła na kort, a już "wygrała". Paolini może się pakować

Dla raszynianki będzie to niezwykle ważne spotkanie. Obecnie zajmuje ona bowiem 3. miejsce w rankingu WTA, tracąc naprawdę niewiele punktów do wyeliminowanej wcześniej Coco Gauff. Ewentualna wygrana z Włoszką zapewniłaby jej więc powrót na pozycję 2. rakiety świata. To z kolei rozlokowałoby 24-latkę w dolnej części tabeli zbliżającego się wielkimi krokami US Open. Polka uniknęłaby tym samym możliwości szybkiego spotkania z Aryną Sabalenką.

Dodatkowy czynnik może w znacznym stopniu wpłynąć na motywację Świątek, choć i bez tego eksperci nie wróżą świetlanej przyszłości jej finałowej przeciwniczce.

Świątek "nemezis" Paolini. Eksperci przekonani co do losów finału w Cincinnati

Portal "tennis.com" pokusił się o dość obszerny materiał, w którym to porównane zostały szanse Świątek oraz Paolini na odniesienie końcowego triumfu w tegorocznej edycji WTA Cincinnati. Krótko mówiąc, rywalka raszynianki nie ma wielu powodów do zadowolenia.

W materiale oceniono wiele aspektów, które mogą mieć bezpośrednie przełożenie na losy zbliżającego się spotkania. W pierwszej kolejności porównany został wzrost obydwu zawodniczek. Świątek ma 175 centymetrów wzrostu, podczas gdy jej oponentka 163 centymetry. Przy sposobie gry Polki, polegającym na wysokich topspinach, może stanowić to duże utrudnienie dla przeciwniczki. Spora gama innych zagrań również z pewnością zadziała na korzyść raszynianki.

Kolejnym, dość oczywistym aspektem, który przemawia na korzyść Świątek jest jej bezpośredni bilans spotkań z Paolini. Zawodniczki te dotychczas mierzyły się ze sobą pięciokrotnie, a każde ich starcie kończyło się zwycięstwem tenisistki z kraju nad Wisłą. Ostatni raz miało ono miejsce przy okazji tegorocznego turnieju WTA Bad Homburg, w którym to Świątek pokonała Paolini 2:0 (6:1, 6:3). Eksperci przypomnieli jednak starcie tych pań, mające miejsce w zeszłorocznej edycji BJK Cup, na którym to Włoszka może oprzeć swoje nadzieje na zagrożenie Świątek.

"Mecz rozegrano na hali z twardym kortem, a Paolini wygrała pierwszego seta 6:3, a następnie przegrała 4:6, 4:6 w dwóch ostatnich. Choć Paolini nie zdołała zamknąć meczu, przez długi czas narzucała swój rytm gry zarówno z ziemi, jak i przy siatce" - piszą o wspomnianym spotkaniu redaktorzy z portalu "tennis.com".

Ciężko jednak stwierdzić, czy dobra dyspozycja sprzed niemalże roku będzie w stanie wpłynąć na nastawienie Paolini. Z drugiej strony eksperci podkreślają, iż zawodniczka ta rozpoczęła zmagania w głównym tourze dopiero w wieku 25 lat, a więc stosunkowo późno jak na profesjonalną tenisistkę. Z tego też względu Włoszka stanowi idealny przykład stwierdzenia, iż "nadzieja umiera ostatnia".

Panie zmierzą się ze sobą w finale WTA Cincinnati już 19 sierpnia (najwcześniej o północy).

Iga Świątek JASON WHITMAN AFP

Jasmine Paolini rywalizowała z Weroniką Kudiermietową o awans do finału WTA 1000 w Cincinnati JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju w Cincinnati 2025 DYLAN BUELL AFP

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press