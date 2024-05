Świątek i Sabalenka w legendarnym gronie. Kibice długo na to czekali

W damskim tenisie dawno nie oglądaliśmy tak zaciętej rywalizacji, jaka ma miejsce obecnie pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką . Obie w tym roku zdecydowanie górują nad pozostałymi przeciwniczkami, co doskonale widzimy po wynikach ostatnich turniejów rozgrywanych na nawierzchni ziemnej. Niedawno cały świat zachwycał się finałem w Madrycie. W nim żadna z zawodniczek nie zamierzała odpuszczać. Podejście jednej i drugiej zaowocowało długą, trzygodzinną batalią, która trwała w napięciu do samego końca. Z radości na kort po ostatniej piłce upadła wyczerpana Iga Świątek. Dla Raszynianki triumf w stolicy Hiszpanii miał ogromne znaczenie, ponieważ nigdy wcześniej z Madrytu nie zabrała do domu największego pucharu.

"Co to był za mecz... Chyba nie trzeba pisać więcej. Dumna i szczęśliwa lecę do Rzymu. Do zobaczenia!" - napisała dzień po tym spotkaniu Iga Świątek w serwisie "X". W Wiecznym Mieście podopieczna Tomasza Wiktorowskiego początkowo zmagała się z ogromnym zmęczeniem. Polka tego nie ukrywała. "Próbujemy jakoś to odpowiednio zaplanować. Niepokojące jest to, że mamy długie turnieje, ale staramy się zrozumieć tę rzeczywistość. Zawsze trenowałam między meczami, ale teraz muszę przemyśleć ten temat. Wiem jedynie, że jak przegram, to dostanę więcej dni wolnych" - mówiła później na spotkaniu z dziennikarzami.