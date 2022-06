Świątek i Hurkacz w świątyni tenisa. Matkowski: Oto magia Wimbledonu

Matkowski: Historia i magia Wimbledonu zachwycają

Na pierwszy rzut oka rzucają się białe stroje, w jakich zobowiązani są grać tenisiści. Marcin Matkowski wskazuje znacznie więcej zalet Wimbledonu.

- Historia i magia tego miejsca zachwycają. Na dodatek korty są pięknie położone. Na świetną atmosferę wpływa też estyma przychodzących kibiców. Setki, tysiące osób czekających całą noc na zakup biletów i wejście na obiekt. To wszystko powoduje, że jest to jedyny tego rodzaju turniej - komplementuje Matkowski.

Wimbledon czyli The Championship

Zwraca też uwagę na jeszcze jedną rzecz.

- Spójrzmy na sam tytuł turnieju. To nie jest Wimbledon, tylko The Championship, czyli mistrzostwa. Gdy ktoś powie "Championship", od razu wiadomo, o jaki turniej chodzi - uważa Marcin Matkowski.

- Jest to ewidentnie wyróżniający się turniej nawet na tle innych wielkoszlemowych. Przez tę swoją magię i historię wszyscy zawodnicy - zarówno ci lubiący trawę, jak i nielubiący, z szacunkiem podchodzą do tego turnieju i każdy stara się go wygrać - tłumaczy nasz znakomity były deblista.

Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska zaczynają swe mecze już o godz. 12

Pierwsze mecze Wimbledonu rozpoczną się już dzisiaj o godz. 12, gdy na kort wyjdzie Hubert Hurkacz do starcia z Alejandro Daidovichem. O tej samej godzinie Maja Chwalińska wyjdzie przeciwko Katerzinie Siniakovej. O godz. 13:15 Kamil Majchrzak zmierzy się z Thanasim Kokkinakisem

Plan gier Polaków w Wimbledonie na poniedziałek:

godz. 12:00 - Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina

godz. 12:00 - Maja Chwalińska - Katerina Siniakova

ok. 14:00 - Kamil Majchrzak - Thanasi Kokkinakis

ok. 14:00 - Katarzyna Kawa - Rebecca Marino

ok. 17:00 - Magda Linette - Fernanda Contreras Gomez



