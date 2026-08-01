Po ponad miesiącu przerwy w końcu do gry powrócą dwie najlepsze polskie tenisistki - Iga Świątek oraz Maja Chwalińska. Wszystko przy okazji turnieju WTA 1000 w rozgrywanego w Toronto. Pierwsza z wymienionych po klęsce na Wimbledonie postawiła na odpoczynek i trening w celu możliwie najlepszego przygotowania do grania w Ameryce Północnej. Druga natomiast na kortach w Londynie nabawiła się urazu kostki i jej powrót zależał głównie od stanu zdrowia.

Do niego dojdzie właśnie we wspomnianym Toronto. Obie zawodniczki (jak i reszta Polek) znają już swoją drabinkę do upragnionego finału i aktualnie czekają na swoje rywalki. W końcu ze względu na wysokie miejsce w rankingu WTA do gry przystąpią dopiero od 2. rundy. Turniejowa "7" zmierzy się z lepszą spotkania Sara Bejlek - Wang Xinyu, natomiast niedawna finalistka Roland Garros z Talią Gibson lub Elisabettą Cocciaretto.

Mimo to zarówno Świątek, jak i Chwalińska mają już za sobą pierwszy "pojedynek". Nasze reprezentantki spędziły na korcie godzinkę... ze sobą. Wszystko ze względu na wspólną sesję treningową.

Świątek i Chwalińska na jednym korcie. Był wspólny trening

Cała sesja odbyła się niedługo po ceremonii losowania drabinki turnieju, a dokładniej w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. W mediach społecznościowych nie brakuje fotografii z treningu pań.

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Takie obrazki zbytnio nie mogą dziwić, bowiem tenisistki znają się od kilku lat, a w czasach gry juniorskiej tworzyły nawet parę deblową.

Turniej w Toronto na dobre rozpocznie się 2 sierpnia. Finał zaplanowany jest na 13 sierpnia. Tytułu bronić będzie Victoria Mboko. Granie w Ameryce Północnej zostanie zwieńczone wielkoszlemowym US Open (30 sierpnia - 13 września).

Iga Świątek Mark J. Terrill East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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