Świątek groziła wycofaniem, takiej odpowiedzi nie mogła się spodziewać. Prosto z Chin
Iga Świątek na kilka dni przed startem turnieju w Wuhan wywołała niemałą burzę słowami krytyki pod adresem WTA. Polka znów podniosła kwestię przeładowanego terminarza, grożąc przy tym wycofaniem. Nie mogła się jednak spodziewać, jakie to przyniesie ze sobą konsekwencje. Niedługo przed jej pierwszym meczem w rozgrywkach rangi WTA 1000 z Chin nadeszła niespodziewana wiadomość.
Kwestię zbyt mocno przeładowanego terminarza Iga Świątek na przestrzeni kariery podnosiła już kilkukrotnie. Polka jest zdania, że WTA nie dba odpowiednio o zdrowie zawodniczek, co w konsekwencji doprowadza do coraz liczniejszych kontuzji gwiazd. Tylko ze startu w Wuhan zrezygnowały m.in. Qinwen Zheng, Paula Badosa, Daria Kasatkina, czy Madison Keys.
Świątek krytykuje WTA. Nie miała wsparcia w Qinwen Zheng
Przed startem rozgrywek rangi WTA 1000 wiceliderka rankingu WTA znów udzieliła w tym temacie odpowiedzi, która odbiła się szerokim echem na całym świecie. Co ciekawe, w opozycji do niej stanęła koleżanka po fachu - Qinwen Zheng.
- Sezon jest za długi i zbyt intensywny. Może będę musiała opuścić niektóre obowiązkowe turnieje, jeśli nic się nie zmieni. To, co dzieje się teraz, to czyste szaleństwo - stwierdziła w Pekinie Świątek.
- To jest część sportu. U profesjonalistów tak to wygląda. Musimy rozegrać wiele turniejów, bo taki jest kalendarz - rzuciła w rozmowie z mediami Chinka, nawiązując do słów Igi. A w Wuhan nie występuje... z powodu urazu.
Holger Rune "dołączył" do Igi Świątek. Ostre słowa gwiazdy
Jeszcze przed pierwszym spotkaniem Świątek w Wuhan z Chin nadeszła wiadomość, którą potraktować można również w charakterze "odpowiedzi" do jej słów. Tym razem swoje niezadowolenie wyraził Holger Rune.
Duńczyk w niedzielę w Szanghaju rywalizował na korcie nie tylko z Ugo Humbertem, ale także warunkami pogodowymi. Upał dawał się we znaki obu tenisistom, a Rune musiał w pewnym momencie skorzystać z pomocy medycznej. Ostatecznie udało mu wytrzymać na korcie i pokonać Francuza 6:4, 6:4.
Dlaczego ATP nie ma w przepisach regulacji dotyczących upałów? Chcecie, żeby zawodnik zmarł na korcie?
- Bardzo cierpiałem, ale lekarze i fizjoterapeuci kazali mi skupić się na odpowiednim oddychaniu. Należą im się wielkie brawa za profesjonalizm w tak trudnych warunkach - dodał zwycięzca spotkania.
Słowa Rune wpisują się w gorącą ostatnio dyskusję na temat zwiększenia ochrony dla zdrowia tenisistów i tenisistek ze strony WTA i ATP, o co najmocniej chyba apeluje Iga Świątek.
Azjatyckie turnieje wystawiają organizmy tenisistów i tenisistek, zwłaszcza tych z Europy na warunki, które nie raz przekraczają możliwości ich wytrzymałości. Upały w połączeniu z wysoką wilgotnością potrafią bardzo mocno dać się we znaki. Mimo apeli ze strony Świątek, czy Rune, władze tenisowe na ten moment nie są skore do zabrania stanowiska w tej sprawie, a już tym bardziej rozważenia zmian w terminarzu.