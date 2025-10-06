Świątek groziła wycofaniem, takiej odpowiedzi nie mogła się spodziewać. Prosto z Chin

Kwestię zbyt mocno przeładowanego terminarza Iga Świątek na przestrzeni kariery podnosiła już kilkukrotnie. Polka jest zdania, że WTA nie dba odpowiednio o zdrowie zawodniczek, co w konsekwencji doprowadza do coraz liczniejszych kontuzji gwiazd. Tylko ze startu w Wuhan zrezygnowały m.in. Qinwen Zheng, Paula Badosa, Daria Kasatkina, czy Madison Keys.

Świątek krytykuje WTA. Nie miała wsparcia w Qinwen Zheng

Przed startem rozgrywek rangi WTA 1000 wiceliderka rankingu WTA znów udzieliła w tym temacie odpowiedzi, która odbiła się szerokim echem na całym świecie. Co ciekawe, w opozycji do niej stanęła koleżanka po fachu - Qinwen Zheng.

- Sezon jest za długi i zbyt intensywny. Może będę musiała opuścić niektóre obowiązkowe turnieje, jeśli nic się nie zmieni. To, co dzieje się teraz, to czyste szaleństwo - stwierdziła w Pekinie Świątek.

- To jest część sportu. U profesjonalistów tak to wygląda. Musimy rozegrać wiele turniejów, bo taki jest kalendarz - rzuciła w rozmowie z mediami Chinka, nawiązując do słów Igi. A w Wuhan nie występuje... z powodu urazu.

Holger Rune "dołączył" do Igi Świątek. Ostre słowa gwiazdy

Jeszcze przed pierwszym spotkaniem Świątek w Wuhan z Chin nadeszła wiadomość, którą potraktować można również w charakterze "odpowiedzi" do jej słów. Tym razem swoje niezadowolenie wyraził Holger Rune.

Duńczyk w niedzielę w Szanghaju rywalizował na korcie nie tylko z Ugo Humbertem, ale także warunkami pogodowymi. Upał dawał się we znaki obu tenisistom, a Rune musiał w pewnym momencie skorzystać z pomocy medycznej. Ostatecznie udało mu wytrzymać na korcie i pokonać Francuza 6:4, 6:4.

Dlaczego ATP nie ma w przepisach regulacji dotyczących upałów? Chcecie, żeby zawodnik zmarł na korcie?

- Bardzo cierpiałem, ale lekarze i fizjoterapeuci kazali mi skupić się na odpowiednim oddychaniu. Należą im się wielkie brawa za profesjonalizm w tak trudnych warunkach - dodał zwycięzca spotkania.

Słowa Rune wpisują się w gorącą ostatnio dyskusję na temat zwiększenia ochrony dla zdrowia tenisistów i tenisistek ze strony WTA i ATP, o co najmocniej chyba apeluje Iga Świątek.

Azjatyckie turnieje wystawiają organizmy tenisistów i tenisistek, zwłaszcza tych z Europy na warunki, które nie raz przekraczają możliwości ich wytrzymałości. Upały w połączeniu z wysoką wilgotnością potrafią bardzo mocno dać się we znaki. Mimo apeli ze strony Świątek, czy Rune, władze tenisowe na ten moment nie są skore do zabrania stanowiska w tej sprawie, a już tym bardziej rozważenia zmian w terminarzu.

