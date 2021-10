W trzeciej rundzie kalifornijskiego turnieju Świątek gładko pokonała Rosjankę Weronikę Kudiermietową, tracąc tylko gema. Natomiast Ostapenko miała o wiele dłuższą przeprawę z Julią Putincewą, ostatecznie wygrywają z reprezentantką Kazachstanu 6:3, 2:6, 6:3.

To będzie drugie spotkanie pomiędzy obiema tenisistkami. Poprzednio spotkały się w 2019 roku w Birmingham. Wtedy zdecydowanie górą była Łotyszka, która zwyciężyła 6:0, 6:2.

Miejmy nadzieję, że teraz to będzie zupełnie inny mecz. To przecież 20-letnia Polka jest rozstawiona z numerem drugim w Indian Wells, natomiast Łotyszka to dopiero 24. zawodniczka imprezy.

W tym roku obie panie grają na podobnym poziomie. Świątek wygrała dwa turnieje, zwyciężając w 33 meczach. Z kolei 24-letnia Ostapenka triumfowała w jednej imprezie, wygrywając 30 spotkań.



WTA Indian Wells. Iga Świątek w poniedziałek debel, we wtorek Ostapenko

W poniedziałek obie tenisistki mają przerwę od gry pojedynczej, Polka zagra jednak debla w parze z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands, a ich rywalkami będą rozstawione z "dwójką" Tajwanka Su-Wei Hsieh i Belgijka Elise Mertens. Mecz Świątek - Ostapenko odbędzie się we wtorek.

