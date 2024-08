Świątek gra o medal, a rywalki nie mogą się nadziwić jednej rzeczy. „To niesamowite”

Presja towarzyszy Świątek od początku turnieju. Gdy z występu w Paryżu zaczęły rezygnować kolejne tenisistki z czołówki rankingu, stało się jasne, że Polka staje się absolutną faworytką do złotego medalu.

- Iga jest tu numerem 1. I nie chodzi tu o jakieś zapeszanie, bo trzeba o tym mówić otwarcie. Szczególnie że French Open to jej ulubiony turniej. Na kortach Roland Garros czuje się bardzo dobrze. Zresztą pokazała to już w pierwszych spotkaniach - podkreślał w rozmowie z Interią Rafał Helbik, team lider polskiej ekipy tenisowej.

- Trzymamy kciuki za Igę. Ona wie, jak grać. Liczę, że jej team dobrze ją przygotowuje do tego spotkania. Musi się skoncentrować na tym jednym meczu, a nie na medalach. Bo ona tu w Paryżu może bardziej przegrać ze sobą niż z przeciwniczkami - zaznacza Rosolska.

No nie wiem, takie podejście tylko nałoży wiekszą presję, której Iga ma już wystarczająco dużo. Kibicuję Idze, ale nie będę nic ujmować innym dziewczynom, bo zawsze może się ktoś znaleźć, kto potrafi odpalić i zagrać bardzo dobre spotkanie

- Iga jest faworytką turnieju olimpijskiego, ale ma na sobie tyle presji... To, jak ona potrafi sobie z tym poradzić, to jest absolutnie niesamowite. Nie wiem totalnie, jak ona to robi. Mało jest osób, które uwielbiają presję, więc nie wiem, jak Iga sobie z tym radzi. Mi z presją, z jaką gra Iga, byłoby zdecydowanie trudniej występować - podkreśla Linette.