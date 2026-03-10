Świątek czekała w tunelu, trwał dramat Andriejewej. Wulgarne krzyki Rosjanki po meczu

Rok temu wielu tenisowych ekspertów namaściło Mirrę Andriejewą na przyszłą liderkę światowego rankingu. I to raczej w bliskiej, a nie dalszej przyszłości. Mieli ku temu podstawy - te bowiem dały dwa turnieje rangi 1000: w Dubaju i Indian Wells. Zwłaszcza ten drugi, bardzo prestiżowy, którego żadna z gwiazd ani nie opuszcza, ani już w nim nie odpuszcza. Bo tu gra toczy się o ponad milion dolarów.

Ta premia padła łupem właśnie 17-letniej wtedy zawodniczki z Syberii, choć trenującej we Francji. Po pokonaniu kolejno: Rybakiny, Switoliny, Świątek i Sabalenki. Ciężko o bardziej wymagający zestaw.

Był więc latem awans Mirry na piątą pozycję w rankingu, a później nastąpił spory zjazd. Słaba jesień, stracony w ostatniej chwili awans do WTA Finals - to wszystko odbiło się na Rosjance.

Ten rok zaczęła lepiej, wygrała w Adelajdzie. W Dubaju tytułu nie obroniła, przegrała w ćwierćfinale z Amandą Anisimovą, choć minimalnie, po świetnym widowisku. Już w Indian Wells rozbiła w 50 minut Solanę Sierrę, teraz większym wyzwaniem raczej nie powinna być Kateřina Siniaková.

Bo choć Czeszka jest wybitną deblistką, obecnie numerem trzy na liście WTA, to jednak w singlu od najlepszych odstaje. Jest w stanie grać na równi z nimi przez część seta, a później gaśnie.

WTA Indian Wells. Mirra Andriejewa kontra Kateřina Siniaková. Stawką czwarta runda turnieju

Mecz Andriejewej z Czeszką zaplanowano na Stadium 1 jako drugie, po starciu Novaka Djokovicia. Tamten mecz niespodziewanie się przedłużył, był trzysetowy. A przecież w kolejce czekała już Iga Świątek, jej potyczka z Marią Sakkari była zaplanowana jako następna. Polka musiała więc być w gotowości.

Starcie obrończyni tytułu zaczęło się sensacyjnie, Siniaková po trzech gemach prowadziła 3:0. A po sześciu - 4:2. To był czas, gdy kibice mogli zobaczyć sporo dobrej gry, choć obu zawodniczkom mocno przeszkadzał wiatr. A później Andriejewa wzięła sprawy w swoje ręce, wygrała cztery kolejne gemy. Wreszcie grała na poziomie, który powinna prezentować od początku. Tyle że do tego wszystkiego wdarło się... nadmierne eksponowanie radości. Tak uznała też Siniaková, wielokrotnej mistrzyni Wielkich Szlemów w deblu to się nie podobało. I zgłaszała swoje uwagi prowadzącej to starcie Jennifer Zhang.

Ten set był jeszcze w miarę normalny, w drugim zaczęły się dziać już rzeczy kuriozalne. Pierwszy trzy gemy trwały 23 minuty, Andriejewa krzyczała po tym ostatnim - po 22 akcjach wreszcie przełamała rywalkę. Nie była jednak w stanie uciec, Czeszka odrobiła straty.W końcówce tej partii mieliśmy już katastrofalne zachowanie Rosjanki - uderzała się pięścią w nogę, rakietą w kort, z całej siły wybiła piłkę w bandę reklamową, oczywiście po swoim błędzie. A gdy wyrzuciła piłkę w tie-breaku, przy setbolu, zaczęła znów uderzać rakietą, najpierw za linią końcową, później przy ławce. I ją złamała.

Czeszka patrzyła na to całkowicie zaskoczona. Andriejewa dostała zaś ostrzeżenie. A jej trenerka Conchita Martinez, pozostałe osoby ze sztabu, a także mama - wyszli z boksu. Hiszpanka wróciła po trzecim gemie.

Musiały więc grać decydującą partię - w niej to Rosjanka jako pierwsza przełamała rywalkę, na 3:2. A później... sama została przełamana, i to dwukrotnie.

Siniaková prowadziła 5:3, serwowała po czwartą rundę. Andriejewa zaczęła grać na maksymalnym ryzyku, wywalczyła dwa break pointy. A później trzeciego. I w końcu to starsza z tenisistek uzyskała meczbola. Zamknęła mecz - piłka spadła na szczyt taśmy, po czym ześlizgnęła się na stronę 18-latki.

Czeszka wygrała 4:6, 7:6 (5), 6:3. Andriejewa została wygwizdana, schodząc z kortu krzyczała wulgaryzmy w kierunku kibiców.

W meczu o ćwierćfinał Siniaková zagra z Eliną Switoliną.

