Pierwszą rywalką Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Miami będzie Magda Linette, "polskie" spotkanie na Florydzie zostanie rozegrane w czwartek. Triumfatorka tego spotkania zmierzy się później z Alexandrą Ealą lub Laurą Siegemund, a w czwartej rundzie z Katie Boulter, Clarą Tauson, Karoliną Muchovą lub Camilą Osorio. Ostatnia z wymienionych awans do drugiej rundy wywalczyła w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

Kolumbijka zmierzyła się z Karoliną Siniakovą, czyli świeżo upieczoną mistrzynią deblowego Indian Wells - Czeszka w Kalifornii świetnie radziła sobie też w singlu, nieoczekiwanie wyeliminowała Mirrę Andriejewą, odpadła dopiero w czwartej rundzie, gdy skreczowała w starciu z Eliną Switoliną.

Czeszka tak dobrze nie poradziła sobie w Miami, w trwającym 79 minut boju z Osorio ugrała tylko pięć gemów. Po tym meczu wiele mówi się nie tylko o zwycięstwie wyżej notowanej Kolumbijki, ale też o scenach, jakie działy się w trakcie i po ostatniej akcji, gdy już rozstrzygały się losy spotkania. W momencie, gdy potencjalna rywalka Świątek pieczętowała awans, kibice zgromadzeni na obiekcie Grandstand byli świadkami przykrych obrazków.

Tenis, WTA Miami. Sceny w meczu Osorio - Siniakova

Przy stanie 6:1, 5:4 tenisistka z Kolumbii, żywiołowo wspierana przez zgromadzoną na trybunach publiczność, serwowała po zwycięstwo w meczu. Czeszce udało się wprawdzie odegrać returnem, ale potknęła się i nie była w stanie kontynuować wymiany. Dwukrotna mistrzyni olimpijska (z Tokio przywiozła złoto w grze podwójnej, z Paryża złoto w grze mieszanej) upadła na plecy i przez chwilę leżała na korcie.

Zaniepokojona Osorio podbiegła do rywalki, ta wstała i niedbale podała jej rękę, po czym pospiesznie opuściła kort. Kolumbijka wyglądała na skonsternowaną zachowaniem Czeszki, a dopiero gdy ta zaczęła pakować swoje rzeczy, sędzia prowadząca spotkanie ogłosiła końcowy wynik - triumf Osorio. Siniakova z kolei opuszczała obiekt ze łzami w oczach, towarzyszyły jej gwizdy kibiców.

I chociaż zachowanie dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej mogło rozczarować jej fanów, to część kibiców zauważyła, że ta w trakcie spotkania mogła zostać wytrącona z równowagi przez publiczność. Widzowie śledzący mecz na żywo sympatyzowali bowiem z Osorio, głośno ją dopingując i deprymując Czeszkę.

Postawa Czeszki nie umknęła uwadze polskim ekspertom.

Camila Osorio podbiegła do Kateriny Siniakovej od razu po jej wywrotce przy piłce meczowej i zapytała czy wszystko w porządku. Czeszka ostatecznie podała dłoń Kolumbijce, ale można to było zrobić w trochę lepszym stylu

Szymon Przybysz z kolei przy okazji dyskusji z jednym z internautów na ten temat pod swoim postem w serwisie X zauważył, że wprawdzie kibice z Ameryki Południowej często "przekraczają granice" podczas meczów tenisowych, ale Osorio nie jest odpowiedzialna za ich zachowanie.

"Przy piłce meczowej była wywrotka, która z jej punktu widzenia mogła wyglądać niebezpiecznie. W kilka sekund znalazła się po drugiej stronie i chciała się dowiedzieć, czy wszystko z Kateriną jest w porządku. Chodzi mi o zachowanie względem Kolumbijki - tutaj naprawdę można było pokazać więcej klasy" - podkreślił.

