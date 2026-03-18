Świątek czekała na ten wynik, a tu konsternacja w Miami. Rywalka zszokowana
Mecz Kateriny Siniakovej z Camilą Osorio w Miami był ważny z perspektywy Igi Świątek, ponieważ doszło do starcia potencjalnych rywalek Polki w czwartej rundzie. W spotkaniu Czeszki z Kolumbijką nie zabrakło kontrowersji, gdy już wszyscy czekali na ogłoszenie końcowego wyniku przez sędzię, zapanowała konsternacja. Wszystko przez upadek mistrzyni olimpijskiej, który zaniepokoił jej rywalkę. Ta pokazała klasę, ale na podobne zachowanie ze strony przeciwniczki nie mogła liczyć.
Pierwszą rywalką Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Miami będzie Magda Linette, "polskie" spotkanie na Florydzie zostanie rozegrane w czwartek. Triumfatorka tego spotkania zmierzy się później z Alexandrą Ealą lub Laurą Siegemund, a w czwartej rundzie z Katie Boulter, Clarą Tauson, Karoliną Muchovą lub Camilą Osorio. Ostatnia z wymienionych awans do drugiej rundy wywalczyła w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.
Kolumbijka zmierzyła się z Karoliną Siniakovą, czyli świeżo upieczoną mistrzynią deblowego Indian Wells - Czeszka w Kalifornii świetnie radziła sobie też w singlu, nieoczekiwanie wyeliminowała Mirrę Andriejewą, odpadła dopiero w czwartej rundzie, gdy skreczowała w starciu z Eliną Switoliną.
Czeszka tak dobrze nie poradziła sobie w Miami, w trwającym 79 minut boju z Osorio ugrała tylko pięć gemów. Po tym meczu wiele mówi się nie tylko o zwycięstwie wyżej notowanej Kolumbijki, ale też o scenach, jakie działy się w trakcie i po ostatniej akcji, gdy już rozstrzygały się losy spotkania. W momencie, gdy potencjalna rywalka Świątek pieczętowała awans, kibice zgromadzeni na obiekcie Grandstand byli świadkami przykrych obrazków.
Tenis, WTA Miami. Sceny w meczu Osorio - Siniakova
Przy stanie 6:1, 5:4 tenisistka z Kolumbii, żywiołowo wspierana przez zgromadzoną na trybunach publiczność, serwowała po zwycięstwo w meczu. Czeszce udało się wprawdzie odegrać returnem, ale potknęła się i nie była w stanie kontynuować wymiany. Dwukrotna mistrzyni olimpijska (z Tokio przywiozła złoto w grze podwójnej, z Paryża złoto w grze mieszanej) upadła na plecy i przez chwilę leżała na korcie.
Zaniepokojona Osorio podbiegła do rywalki, ta wstała i niedbale podała jej rękę, po czym pospiesznie opuściła kort. Kolumbijka wyglądała na skonsternowaną zachowaniem Czeszki, a dopiero gdy ta zaczęła pakować swoje rzeczy, sędzia prowadząca spotkanie ogłosiła końcowy wynik - triumf Osorio. Siniakova z kolei opuszczała obiekt ze łzami w oczach, towarzyszyły jej gwizdy kibiców.
I chociaż zachowanie dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej mogło rozczarować jej fanów, to część kibiców zauważyła, że ta w trakcie spotkania mogła zostać wytrącona z równowagi przez publiczność. Widzowie śledzący mecz na żywo sympatyzowali bowiem z Osorio, głośno ją dopingując i deprymując Czeszkę.
Postawa Czeszki nie umknęła uwadze polskim ekspertom.
Camila Osorio podbiegła do Kateriny Siniakovej od razu po jej wywrotce przy piłce meczowej i zapytała czy wszystko w porządku. Czeszka ostatecznie podała dłoń Kolumbijce, ale można to było zrobić w trochę lepszym stylu
Szymon Przybysz z kolei przy okazji dyskusji z jednym z internautów na ten temat pod swoim postem w serwisie X zauważył, że wprawdzie kibice z Ameryki Południowej często "przekraczają granice" podczas meczów tenisowych, ale Osorio nie jest odpowiedzialna za ich zachowanie.
"Przy piłce meczowej była wywrotka, która z jej punktu widzenia mogła wyglądać niebezpiecznie. W kilka sekund znalazła się po drugiej stronie i chciała się dowiedzieć, czy wszystko z Kateriną jest w porządku. Chodzi mi o zachowanie względem Kolumbijki - tutaj naprawdę można było pokazać więcej klasy" - podkreślił.