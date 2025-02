Tydzień temu w Dosze Iga Świątek nawet nie ukrywała, że skala i tempo zwycięstwa Darii Kasatkiny nad Poliną Kudiermietową mocno ją zaskoczyło. Starsza z Rosjanek rozbiła tę młodszą w zaledwie 42 minuty, co na tym poziomi zdarza się rzadko. Aż przypomina się mecz czwartej rundy Roland Garros z zeszłego sezonu, gdy Polka pokonała w zaledwie 40 minut Anastazję Potapową , też dwa razy 6:0. To jednak bardzo rzadkie sytuacje.

Dziś też Iga musiała w Dubaju zwracać uwagę, jak radzi sobie "nasza Włoszka", czyli Jasine Paolini . Na korcie centralnym to właśnie jej starcie z Evą Lys zaczynało zmagania, Świątek oraz Wiktoria Azarenka miały wyjść po nich.

WTA 1000 Dubaj. Jasmine Paolini kontra Eva Lys na korcie centralnym. Później miała pojawić się na nim Iga Świątek

Paolini nie należy do tenisistek, które grają bardzo szybko i rozstrzygają sprawę serwisem czy returnem. Ostatnio mniej niż godzinę zabrało jej starcie z Belindą Bencic w United Cup , Szwajcarka wtedy wracała do wielkiego tenisa.

W Dubaju jej pierwszą rywalką była Eva Lys, która miesiąc temu awansowała do pierwszej setki rankingu WTA, ale z tenisistką z TOP 20 nigdy dotąd nie wygrała. W Australian Open przegrała mecz w finale kwalifikacji, ale miała szczęście - jako "szczęśliwa przegrana" w ostatniej chwili dostała się do głównej drabinki, w miejsce Anny Kalinskiej. I tę szansę wykorzystała, dotarła do czwartej rundy, tam uległa Idze Świątek. W... 59 minut. Cieszyła się, gdy w drugim secie udało jej się wygrać tego jednego, jedynego gema.