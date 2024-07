Coco Gauff już przed swoim pierwszym meczem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu doznała wielkiego zaszczytu. Amerykanka została bowiem wyznaczona do niesienia flagi podczas ceremonii otwarcia całej imprezy na Sekwanie. Stała się najmłodszą Amerykanką, która tego zaszczytu dostąpiła. Obok zaledwie 20-letniej wiceliderki rankingu WTA w tym samym czasie stał legendarny LeBron James, co już samo w sobie jest niesamowitym wyróżnieniem dla Gauff.

Amerykanka w turnieju olimpijskim zgłosiła się aż do trzech konkurencji i właściwie w każdej trzeba było traktować ją za wyraźną faworytkę do jakiegoś medalu. Szanse Gauff miały wzrosnąć, gdy z turnieju olimpijskiego wycofała się Jelena Rybakina . Już po trzeciej rundzie singla pań stało się jasne, że Gauff w grze pojedynczej na pewno nie zakończy rywalizacji na podium. Amerykanka sensacyjnie odpadła bowiem z rywalizacji już po rozegraniu trzeciego meczu.

Gauff już w ćwierćfinale. Imponujące zwycięstwo

W 1/8 finału amerykańska para trafiła na duet złożony z reprezentantek Czech, a więc Karolinę Muchovą i Lindę Noskovą. Pierwszy set tej rywalizacji przez bardzo długi czas był bardzo jednostronny. Gauff z Pegulą prowadziły już nawet 5:1, serwowały na seta i... dały się przełamać. Do odwrócenia losów pierwszej partii wciąż było jednak bardzo daleko. Amerykanki błyskawicznie się jednak pozbierały i odebrały podanie rywalkom, doprowadzając do wyniku 6:2 i zwycięstwa w pierwszym secie.

Druga partia rozpoczęła się jednak zgoła odmiennie. Czeszki odnalazły właściwy rytm i to one nadawały ton rywalizacji na korcie. Już w drugim gemie serwisowym przełamały swoje rywalki, ale Amerykanki błyskawicznie odrobiły straty i tak się panie na korcie nawzajem przełamywały, aż doszłiśmy do stanu 5:4 dla Czeszek i ich serwisu. Po krótkiej przerwie na deszcz panie wróciły na kort i Czeszki przyplinowały swojego serwisu, doprowadzając do super tie-breaka.