Świątek czeka na historyczny triumf. Niezwykły komunikat przed Australian Open
Czegoś takiego fani tenisa jeszcze nie widzieli. Po raz pierwszy w historii najbliższą edycję Australian Open poprzedzi uroczysta ceremonia otwarcia turnieju. Główną postacią eventu będzie Roger Federer, 20-krotny triumfator imprez wielkoszlemowych. Zanim Iga Świątek powalczy o swój pierwszy tytuł w Melbourne, dojdzie tam do "Bitwy światowych jedynek". Weźmie w niej udział czterech hegemonów kortu.
- Pomyślałem sobie, że tu w Szwajcarii jest strasznie zimno. Muszę znowu gdzieś pojechać i wrócić. Najlepiej do Australii - oznajmił Roger Federer w krótkim filmie zamieszczonym na Instagramie.
Legendarny Szwajcar wraca zatem tam, gdzie główne trofeum wznosił sześciokrotnie. W Australian Open nie miał sobie równych w latach 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 i 2018. Po raz ostatni jako zawodnik gościł tam przed blisko sześcioma laty.
Iga Świątek leci do Australii domknąć karetę. W wielkoszlemowej układance brakuje jej tylko triumfu w Melbourne
Federer liczy sobie dzisiaj 44 lata. Karierę zakończył jesienią 2022 roku. Teraz na Rod Laver Arena uświetnić ma ceremonię otwarcia Australian Open 2026.
To pierwsze takie wydarzenie w dziejach turnieju. Dojdzie do niego 17 stycznia wieczorem, dzień przed rozpoczęciem rywalizacji tenisistów i tenisistek z drabinki głównej.
Największą atrakcją eventu będzie "Bitwa światowych jedynek". Federer zmierzy się z Andre Agassim oraz znamienitymi postaciami australijskiego tenisa - Patrickiem Rafterem i Lleytonem Hewittem.
"Wydaje się, że minęła wieczność, odkąd wymyśliłem określenie 'Szczęśliwy Szlem' na Australian Open, a mimo to wciąż się uśmiecham, gdy myślę o wszystkich chwilach, które tu przeżyłem" - napisał szwajcarski tenisista w mediach społecznościowych.
Iga Świątek ma nadzieję, że najbliższy turniej wielkoszlemowy okaże się wyjątkowy nie tylko ze względu na ceremonię otwarcia. Polka liczy na pierwszy w swym dorobku tytuł mistrzyni Australian Open. Tylko tego brakuje jej do złotej karety. Do tej pory wygrywała czterokrotnie French Open, a także po razie US Open i Wimbledon.