Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek czeka na historyczny triumf. Niezwykły komunikat przed Australian Open

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Czegoś takiego fani tenisa jeszcze nie widzieli. Po raz pierwszy w historii najbliższą edycję Australian Open poprzedzi uroczysta ceremonia otwarcia turnieju. Główną postacią eventu będzie Roger Federer, 20-krotny triumfator imprez wielkoszlemowych. Zanim Iga Świątek powalczy o swój pierwszy tytuł w Melbourne, dojdzie tam do "Bitwy światowych jedynek". Weźmie w niej udział czterech hegemonów kortu.

Tenisistka w czarnej koszulce i białej czapce z rakietą w ręku uśmiecha się na korcie tenisowym. W tle widoczna polska flaga oraz napis Queen Iga.
Iga Świątek AFP

- Pomyślałem sobie, że tu w Szwajcarii jest strasznie zimno. Muszę znowu gdzieś pojechać i wrócić. Najlepiej do Australii - oznajmił Roger Federer w krótkim filmie zamieszczonym na Instagramie.

Legendarny Szwajcar wraca zatem tam, gdzie główne trofeum wznosił sześciokrotnie. W Australian Open nie miał sobie równych w latach 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 i 2018. Po raz ostatni jako zawodnik gościł tam przed blisko sześcioma laty.

Iga Świątek leci do Australii domknąć karetę. W wielkoszlemowej układance brakuje jej tylko triumfu w Melbourne

Federer liczy sobie dzisiaj 44 lata. Karierę zakończył jesienią 2022 roku. Teraz na Rod Laver Arena uświetnić ma ceremonię otwarcia Australian Open 2026.

To pierwsze takie wydarzenie w dziejach turnieju. Dojdzie do niego 17 stycznia wieczorem, dzień przed rozpoczęciem rywalizacji tenisistów i tenisistek z drabinki głównej.

Zobacz również:

Magda Linette i Iga Świątek
Iga Świątek

To już pewne. Świątek rezygnuje z gry. Przeprowadzka do innego kraju przesądzona

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Największą atrakcją eventu będzie "Bitwa światowych jedynek". Federer zmierzy się z Andre Agassim oraz znamienitymi postaciami australijskiego tenisa - Patrickiem Rafterem i Lleytonem Hewittem.

    "Wydaje się, że minęła wieczność, odkąd wymyśliłem określenie 'Szczęśliwy Szlem' na Australian Open, a mimo to wciąż się uśmiecham, gdy myślę o wszystkich chwilach, które tu przeżyłem" - napisał szwajcarski tenisista w mediach społecznościowych.

    Iga Świątek ma nadzieję, że najbliższy turniej wielkoszlemowy okaże się wyjątkowy nie tylko ze względu na ceremonię otwarcia. Polka liczy na pierwszy w swym dorobku tytuł mistrzyni Australian Open. Tylko tego brakuje jej do złotej karety. Do tej pory wygrywała czterokrotnie French Open, a także po razie US Open i Wimbledon.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Problemy Igi Świątek. Tym razem nie chodzi o tenis. "Kwestie bardzo prywatne"

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
      Księżna Kate i Roger Federer na Wimbledonie
      Księżna Kate i Roger Federer na WimbledonieADRIAN DENNISAFP
      Roger Federer
      Roger FedererAFP
      Iga Świątek
      Iga ŚwiątekARNE DEDERT / DPA AFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja