Świątek czeka na historyczny triumf. Niezwykły komunikat przed Australian Open

- Pomyślałem sobie, że tu w Szwajcarii jest strasznie zimno. Muszę znowu gdzieś pojechać i wrócić. Najlepiej do Australii - oznajmił Roger Federer w krótkim filmie zamieszczonym na Instagramie.

Legendarny Szwajcar wraca zatem tam, gdzie główne trofeum wznosił sześciokrotnie. W Australian Open nie miał sobie równych w latach 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 i 2018. Po raz ostatni jako zawodnik gościł tam przed blisko sześcioma laty.

Federer liczy sobie dzisiaj 44 lata. Karierę zakończył jesienią 2022 roku. Teraz na Rod Laver Arena uświetnić ma ceremonię otwarcia Australian Open 2026.

To pierwsze takie wydarzenie w dziejach turnieju. Dojdzie do niego 17 stycznia wieczorem, dzień przed rozpoczęciem rywalizacji tenisistów i tenisistek z drabinki głównej.

Największą atrakcją eventu będzie "Bitwa światowych jedynek". Federer zmierzy się z Andre Agassim oraz znamienitymi postaciami australijskiego tenisa - Patrickiem Rafterem i Lleytonem Hewittem.

"Wydaje się, że minęła wieczność, odkąd wymyśliłem określenie 'Szczęśliwy Szlem' na Australian Open, a mimo to wciąż się uśmiecham, gdy myślę o wszystkich chwilach, które tu przeżyłem" - napisał szwajcarski tenisista w mediach społecznościowych.

Iga Świątek ma nadzieję, że najbliższy turniej wielkoszlemowy okaże się wyjątkowy nie tylko ze względu na ceremonię otwarcia. Polka liczy na pierwszy w swym dorobku tytuł mistrzyni Australian Open. Tylko tego brakuje jej do złotej karety. Do tej pory wygrywała czterokrotnie French Open, a także po razie US Open i Wimbledon.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Księżna Kate i Roger Federer na Wimbledonie ADRIAN DENNIS AFP

Roger Federer AFP

Iga Świątek ARNE DEDERT / DPA AFP