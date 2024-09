Świątek czeka, a tu alarm na kortach US Open. Wszystkie mecze natychmiast przerwane

US Open zatrzymał się łącznie na dziesięć minut ze względu na alarm przeciwpożarowy. Włączył się on w pomieszczeniu, gdzie znajduje się system Hawk Eye, bez którego trudno sprawnie przeprowadzać pojedynki. Tenisiści byli początkowo zdezorientowani, ale na szczęście sytuacja ekspresowo wróciła do normy. Odłożyć rakiety musieli między innymi Daniił Miedwiediew oraz Nuno Borges. Były to złe wieści zwłaszcza dla Rosjanina. Piąty zawodnik rankingu ATP grał jak z nut, bo w dwóch setach oddał przeciwnikowi z Półwyspu Iberyjskiego zaledwie jednego gema. Ostatnie więc czego chciał, to nieprzewidzianej przerwy.

Reklama