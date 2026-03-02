"Iga pojawiła się na korcie Stadium 2 o godz. 1:00 czasu polskiego, tuż po Victorii Mboko oraz Donnie Vekic. Oprócz Polki byli obecni wszyscy najważniejsi członkowie jej teamu: Wim Fissette, Daria Abramowicz, Maciej Ryszczuk oraz sparingpartner Tomasz Moczek. Najpierw Świątek przeprowadziła krótką rozgrzewkę motoryczną ze swoim trenerem od przygotowania fizycznego. Po kilku minutach zobaczyliśmy już Raszyniankę w akcji ze sparingpartnerem" - relacjonował trening Igi Świątek w Indian Wells Mateusz Stańczyk z naszej redakcji.

Na zawodach w słonecznej Kalifornii druga rakieta świata postara się odzyskać optymalną formę po nieco dłuższej przerwie. Przypomnijmy, ostatni mecz Polka rozegrała 12 lutego - w Dosze, przeciwko Marii Sakkari, która ograła ją 2:6, 6:4, 7:5 w ćwierćfinale katarskiego "tysięcznika". Potem - zgodnie z kalendarzem - Świątek powinna wystąpić w Dubaju, jednak postanowiła odpocząć i jak najlepiej przygotować się do zmagań w Indian Wells.

Oto nowa "zmora" Świątek? Nie minął nawet miesiąc. To były dwie bolesne porażki

W zeszłym roku Raszynianka wzięła udział w obu turniejach, zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i USA. Jej "zmorą" okazała się Mirra Andriejewa, która wówczas nie skończyła jeszcze nawet osiemnastu lat.

W Dubaju obie zawodniczki spotkały się na etapie ćwierćfinału. Młoda Rosjanka bez większych problemów wygrała 6:3, 6:3, a kilka dni później sięgnęła po tytuł, pokonując w finale Clarę Tauson 7:6 (1), 6:1. Mało kto spodziewał się, że Adnriejewa będzie w stanie ograć Świątek, która do zawodów przystępowała podrażniona, po porażce z Jeleną Ostapenko w Dosze. Przy okazji rosyjska tenisistka zanotowała pierwszy triumf w zawodach rangi WTA 1000.

15 marca, dokładnie 23 dni później, Polka trafiła na 17-latkę w półfinale zawodów w Indian Wells. Chciała wziąć rewanż. Udowodnić, że porażka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich była tylko wypadkiem przy pracy.

Tymczasem Andriejewa skarciła ją po raz drugi. Tym razem pojedynek rozstrzygnął się w trzech setach na korzyść Rosjanki. Nasza reprezentantka przegrała 6:7 (1), 6:1, 3:6. Koniec końców Mirra zgarnęła drugi puchar. Był to zdecydowanie najlepszy sezon w jej króciutkiej karierze.

Teraz to sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa będzie chciała zdobyć trzecią statuetkę w Indian Wells. Świątek wygrywała w Kalifornii w 2022 i 2024 roku. Łącznie występowała na tym turnieju sześć razy. W 2019 roku przegrała w kwalifikacjach z Ysaline Bonaventure 2:6, 4:6. W drabince głównej w sumie poniosła tylko trzy porażki: z Jeleną Ostapenko (2021 rok), Jeleną Rybakiną (2023 rok) i Mirrą Andriejewą.

W nocy z poniedziałku na wtorek odbędzie się losowanie drabinki tegorocznych zmagań. Wtedy jasnym stanie się, na jakim etapie turnieju Polka może trafić na 18-letnią Rosjankę. Pierwsze spotkanie z udziałem naszej tenisistki odbędzie się w piątek lub sobotę czasu lokalnego. Zapraszamy do śledzenia materiałów i relacji w Interii Sport.

