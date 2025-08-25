Świat tenisa w żałobie. Nie żyje była mistrzyni Wimbledonu

Angela Mortimer Barrett, a właściwie Florence Angela Margaret Mortimer Barrett, przez lata reprezentowała z dumą barwy Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Tenisistka w swojej karierze czterokrotnie sięgnęła po trofeum wielkoszlemowe - pierwszy tytuł zdobyła w 1955 roku podczas turnieju Rolanda Garrosa w singlu, wkrótce potem zdobyła mistrzostwo Wimbledonu w deblu. Trzy lata później pochodząca z Plymouth zawodniczka wygrała turniej singlowy na Australian Open. Najważniejszy triumf w swojej karierze Brytyjka odnotowała w roku 1961, kiedy to w finale Wimbledonu pokonała swoją rodaczkę Christine Truman 4:6, 6:4, 7:5 i została mistrzynią The Championships. Triumf ten pozwolił Mortimer Barrett awansować na pierwsze miejsce światowego rankingu kobiecego tenisa.

Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa swoją prawdziwą miłość poznała właśnie na korcie. Wyszła bowiem za mąż za członka brytyjskiej reprezentacji do Pucharu Davisa, Johna Edwarda Barretta. Ukochany jednak nigdy nie odniósł tak imponujących sukcesów - w turniejach wielkoszlemowych najdalej dotarł do ćwierćfinałów miksta na Wimbledonie (lata 1960, 1961, 1966).

Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Nie żyje Angela Mortimer Barrett. Mistrzyni Wimbledonu 1961 miała 93 lata

W poniedziałek 25 sierpnia świat obiegła informacja o śmierci byłej mistrzyni Wimbledonu. Angela Mortimer Barrett miała 93 lata. Wobec straty ikony brytyjskiego tenisa obojętnie nie przeszli członkowie All England Lawn Tennis & Croquet Club.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Angeli Mortimer Barrett MBE, najstarszej żyjącej mistrzyni Wimbledonu w grze singlowej kobiet, w wieku 93 lat. Angela zostanie zapamiętana za swoją determinację i niezwykłe poświęcenie, dzięki którym pokonała ogromne trudności, by wspiąć się na szczyt tenisa, zdobywając trzy tytuły Wielkiego Szlema w grze singlowej i jeden tytuł Wielkiego Szlema w grze deblowej. Angela, będąca Członkiem Honorowym od czasu triumfu w 1961 roku, jest znaną twarzą i cenioną członkinią od ponad sześciu dekad. Jej odejście pozostawiło lukę w strukturze klubu i będzie jej bardzo brakowało" - przekazała Debbie Jevans, przewodnicząca AELTC, cytowana przez BBC.

Angela Mortimer Barrett Clive Brunskill Getty Images

Angela Mortimer Barrett po triumfie na Wimbledonie Evening Standard Getty Images