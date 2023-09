- Podczas zgrupowania w La Baule przeżyłam najgorsze dwa tygodnie mojego życia, byłam gwałcona trzy razy dziennie. Pierwszej nocy poprosił mnie, żebym poszła do jego pokoju, nie zrobiłam tego, lecz on przyszedł do mnie. Byłam jak w więzieniu, nie mogłam się wydostać, kiedy chciałam - powiedziała.