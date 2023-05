Rafael Nadal doznał kontuzji podczas styczniowego Australian Open. Powrót do zdrowia przeciągał się w czasie, od odpadnięcia w Melbourne Hiszpan nie rozegrał ani jednego meczu oficjalnego, choć w marcu wrócił do treningów. Teraz jednak będzie musiał od nich odpocząć, bo w przeciwnym razie nie dałby rady występować w przyszłym roku. Na czwartkowej konferencji prasowej przekazał, że wycofuje się nie tylko z Rolanda Garrosa, ale do rywalizacji zamierza wrócić prawdopodobnie dopiero na listopadowe finały Davis Cup.