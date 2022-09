Świat reaguje na niesamowitą Serenę Williams. Głos zabrała nawet Kamala Harris

Po tym, jak Serena Williams zapowiedziała, że wkrótce zakończy karierę, nikt nie spodziewał się, że stać ją jeszcze będzie na taką sensację, jaką sprawiła na kortach US Open. 40-letnia Williams odprawiła Anett Kontaveit, wiceliderkę rankingu WTA, czym wprawiła w osłupienie wielu obserwatorów tenisa. Natychmiast posypały się pełne podziwu gratulacje i emocjonalne reakcje od ludzi związanych ze światem tenisowym.

Hiszpański talent Carlos Alcaraz na gorąco komentował wygraną Williams: "To robi wrażenie!!!"

Pełne emocji słowa Rafy Nadala skierowane do Williams

W mediach społecznościowych nastąpił wysyp podziękowań dla Williams za to, co zrobiła dla tenisa. Specjalny filmik dla Sereny nagrał m. in. Rafael Nadal. Hiszpan przyznał, że ma z Amerykanką wiele wspólnych wspomnień.

- Dziękuję Ci Serena za to, co zrobiłaś dla naszego sportu. Jesteś wspaniałą ambasadorką tenisa. To był wielki honor dzielić z Tobą niemal całą moją tenisową karierę. Mam wiele wspomnień z Tobą związanych, jak wygrywasz, różne emocjonalne wydarzenia. To był przywilej. Życzę Ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będziemy się czasem widywać - podkreślił Nadal.

Serena doczekała się też specjalnych podziękowań od wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris. - Dziękuję Sereno za to, że inspirujesz ludzi na całym świecie swoim talentem, urokiem i determinacją na korcie i poza nim - napisała polityczka na Twitterze.

Była tenisistka i komentatorka Joanna Sakowicz-Kostecka też zareagowała na sukces Williams i pokonanie Kontaveit. "To tylko Serena będąca Sereną" - napisała, nawiązując do pomeczowej wypowiedzi samej Williams. Taka bowiem właśnie jest Amerykanka przez całą swoją karierę - niezwykła.