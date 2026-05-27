Świat czekał na hit Świątek - Ostapenko. Linette powiedziała: sprawdzam

Jelena Ostapenko - Iga Świątek już w trzeciej rundzie French Open - o takiej możliwości głośno było już sześć dni temu, zaraz po losowaniu drabinki. Trzecia rakieta świata miała dobre losowanie pod względem rywalek w dwóch pierwszych etapach, ale później miały się już zacząć schody. I to konkretne: Ostapenko, Kostiuk, Switolina, Rybakina. O ile na drodze rywalek nie doszłoby do jakichś większych niespodzianek.

Świątek zgodnie z oczekiwaniami awansowała do 1/16 finału - Emerson Jones i Sarze Bejlek oddała łącznie osiem gemów. Aby mógł się ziścić jej hit z Ostapenko, swoje drugie spotkanie musiała jeszcze wygrać Łotyszka. A tu na jej drodze stanęła Magda Linette - zmęczona po niedzielnym boju z Terezą Valentovą, gdy siłą charakteru dotrwała do końca. Ostapenko z kolei miała znacznie łatwiejszą przeprawę na tym etapie, trzy sety rozegrała za to we wtorek, w turnieju deblistek.

Faworytką tej batalii była zawodniczka z Łotwy, była mistrzyni Rolanda Garrosa. Nie tylko dlatego, że jest rozstawiona tutaj, z numerem 29. I nie tylko z racji znacznie wyższej pozycji w rankingu od Polki. Linette nie lubi tej nawierzchni, nie ukrywa tego. Mimo że w Paryżu eliminowała w przeszłości Ons Jabeur i Ashleigh Barty, gdy ta była światową "1". A Ostapenko na mączce czuje się dobrze, potrafi wygrywać na niej z najlepszymi, co pokazała w zeszłym roku w Stuttgarcie. A jednocześnie też zdarzają się zaskakujące wszystkich dookoła wpadki.

Linette zaczęła ten mecz dobrze, odważnie. Nie dała się przełamać w trzecim gemie, mimo dwóch szans Łotyszki, sama zaś dokonała tego chwilę później. Atakowała drugi serwis rywalki, "podpuszczała" Jelenę, która się myliła. Może za mało było tu slajsów, z którymi Ostapenko często sobie nie radzi, ale i tak Polka nie mogła narzekać.

Łotyszka widziała, że Magda dobrze radzi sobie z jej serwisami, potrafi returnem zyskiwać sporą przewagę na korcie. Zaczęła więc bardziej ryzykować, a to nie zawsze pomaga. Linette wywalczyła szansę na przełamanie na 5:1, Łotyszka dwukrotnie prosiła Miriam Bley, by ta sprawdziła ślad piłki po wywołanych autach po jej serwisach. I tylko się tym rozpraszała.

A Linette była maksymalnie skupiona, znów returnem wywalczyła szansę na przełamanie. Ostapenko odpowiedziała asem, po czym za kilkanaście sekund popełniła podwójny błąd serwisowy. Ostatecznie Łotyszka tego gema wygrała, choć miała już w dorobku aż pięć podwójnych błędów przy wprowadzaniu piłki do gry.

Zadaniem Linette było przypilnowanie własnych gemów serwisowych - i z tego zadania wywiązała się wzorowo. I zachowanie spokoju w sytuacjach, gdy Łotyszka zgłaszała uwagi Miriam Bley na wszystko, co się działo dookoła wbrew regułom, przynajmniej jej zdaniem. A nie podobało się to, że ktoś chodził wokół kortu, rozmawiał. A nawet to, że Polka skorzystała z lodówki.

Ostapenko, poirytowana, jeszcze raz została przełamana. Po 41 minutach gry było więc 2:6, patrząc z jej perspektywy. I trudno tu mówić o przypadku, skoro jej bilans winnerów i niewymuszonych błędów wynosił 9:17, a u Linette - 10:7.

Jeszcze przed rozpoczęciem drugiego seta Łotyszka znów ruszyła do Miriam Bley - tłumaczyła doświadczonej arbiter, że nie powinna pozwalać na słowa, które w jej kierunku padają z widowni. A któryś z fanów powiedział po prostu "bye, bye".

Linette musiała wciąż uważać, Jelena w Rzymie była w stanie odwrócić spotkania z Eleną Gabrielą Ruse i Qinwen Zheng, choć przegrała w nich pierwsze sety. A wcześniej w tym sezonie raczej działo się to w drugą stronę - wygrywała pierwsze partie, przegrywała spotkania. Tu już na starcie tego seta uzyskała dwa break pointy - i to dzięki ultraofensywnej grze. A później taki potężny return dał jej przełamanie.

Łotyszka wygrała tego seta 6:2 - zasłużenie. Grała momentami perfekcyjnie, Linette często nie była w stanie dobiec do piłek zagrywanych przez rywalkę. Choć bardzo chciała. Z tak grającą Jeleną problemy miałyby w tej partii tak Świątek, jak i Sabalenka.

Tyle że u zawodniczki z Rygi jest taki problem, że na wybitnym poziomie często potrafi grać przez 30 minut. A później znów wracają stare grzechy.

Linette miała podstawowy cel - nie dać się przełamać. Bo tym mogła spowodować większą nerwowość u rywalki. Dwa pierwsze gemy wygrała pewnie, Łotyszka przy swoim podaniu miała większe problemy. A przy stanie 2:2 pojawiły się pierwsze problemy, po podwójnym błędzie serwisowym zrobiło się 0-30. A za chwilę 15-40. Udało się jednak wyrównać, po winnerze, a później asie. Za chwilę zaś Magda głośno krzyknęła "trzymaj!", gdy return Łotyszki okazał się za długi. Polka objęła prowadzenie 3:2.

Za chwilę sytuacja się odwróciła, to Ostapenko przegrywała 0-30. Za moment zaś 0-40. Zaczęły się nerwowe gesty Jeleny w kierunku sztabu, miała świadomość, że decyduje się sprawa awansu. Raz z pomocą przyszedł serwis. Ale za drugim razem - już nie. Linette odskoczyła na 4:2.

Trzecia runda dla Magdy, dopiero trzeci raz w karierze, była już o krok. A nawet o włos, gdy pewnie podwyższyła na 5:2. "Let's go, Magda, let's go!" - skandowali kibice.

A Linette sprawiła, że już na pewno jedna z Polek znajdzie się w drugim tygodniu zmagań w Paryżu. Poznanianka wygrała 6:2, 2:6, 6:2, po heroicznej obronie w ostatniej akcji i cudownym lobie w linię. I to ona zagra z Igą Świątek o 1/8 finału. Godzinę piątkowej batalii poznamy jutro.

