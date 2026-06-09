Sukces Chwalińskiej w cieniu dramatu. Fakty są porażające. To się dzieje

Podczas ostatnich igrzysk olimpijskich Kacper Tomasiak był tym, o którym mówiło się w Polsce najwięcej. Młody skoczek niespodziewanie był tym, który poprowadził nas do zdobyczy medalowych.

Teraz, zaledwie kilka miesięcy później gwiazdą została Maja Chwalińska. Po ogromnym sukcesie na kortach Rolanda Garrosa, 24-latka jest rozchwytywana przez kibiców i media, przekonując się na własnej skórze, jak wygląda wielka sława. Goszcząc w programie "Dzień Dobry TVN" sama jednak zauważyła, że jej sukces nie wziął się znikąd i nagle.

- Jednak ja gram od 7. roku życia i naprawdę bardzo dużo pracowałam, żeby w tym miejscu się znaleźć. Od dziecka, każdego dnia tak naprawdę i to się może wydawać, że to się wydarzyło z dnia na dzień, a 18 lat gram w tenisa, tak naprawdę - tłumaczyła na wizji.

Finalistka French Open tym samym zwróciła uwagę na poważny problem, który w naszym kraju jest obecny od bardzo dawna. Co prawda sukcesy naszych sportowców ogromnie cieszą, jednak w wielu przypadkach nie mają oni warunków do tego, aby osiągnąć szczyt swoich możliwości - a o tym nie mówi się już tak dużo.

Artysta "Kawu", który stworzył w Dąbrowie Górniczej specjalny mural dla Mai Chwalińskiej, przy okazji pokazał, jak obecnie wyglądają korty tenisowe, na których ta trenowała w dzieciństwie. I wystarczy powiedzieć, że obecnie nie zachęcają one do tenisowej rywalizacji.

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Patrząc na te obrazki trzeba powiedzieć to głośno - Maja Chwalińska, Iga Świątek, Kacper Tomasiak, czy kolejni sportowcy, którzy odnoszą w Polsce sukcesy robią to nie dzięki insfrastrukturze, a pomimo temu, jak ona wygląda.

Już chwilę po igrzyskach olimpijskich "TVP Sport" wskazywało, że o ile sukces Tomasiaka rozgrzewał Polaków do czerwoności - od kibiców, aż po działaczy ogrzewających się w blasku medali skoczka, to jednak w Polsce brakuje obiektów, na których można by było szkolić przyszłych mistrzów.

- Macie ładne, zadbane duże skocznie, ale stanowczo za mało tych, na których można by zaczynać i szkolić dzieci. Tak, to jest problem - zauważył nawet cytowany przez "TVP Sport" Alexander Stoeckl, kiedy przybył do naszego kraju.

Przy fenomenie Kacpra Tomasiaka wiele osób mogło zapomnieć już, że jeszcze rok temu sytuacja reprezentacji Polski skoczków była bardzo zła - w zasadzie bez nadziei na to, że szybko uda się znaleźć następcę Kamila Stocha, który dokona zmiany pokoleniowej.

Przy nieco gorszych turniejach Igi Świątek sukces Chwalińskiej również ma ogromną wartość dla polskiego kibica, jednak osoby decyzyjne powinny przede wszystkim spojrzeć na to, że kolejne gwiazdy trzeba wychowywać już teraz.

Problem tkwi jednak jeszcze głębiej, bo w samym wychowaniu dzieci, na co szczególną uwagę zwrócił Łukasza Gikiewicz.

- Wziąłem skakankę na moją akademię. Od rocznika 2018 do 2015 dwie osoby potrafiły skakać... To pokazuje, jakim my jesteśmy narodem niesprawnym. Rodzice stali z boku i się śmiali. Mówię: a z czego się śmiejecie? To dziecka jest wina, czy wasza? Chcemy nowego Modricia, Lewandowskiego, a nie pracujemy nad dziećmi - grzmiał w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w programie "W cieniu sportu".

Z danych, na które powołuje się "PAP" wynika, że aż 9 mln Polków choruje na otyłość. Problem jest poważny zarówno u dorosłych, jak i młodszych. Nadwaga występuje u blisko 18%, a otyłość u 3% polskich dzieci.

Problem z insfrastrukturą oraz wychowaniem dzieci może nie wydawać się aż tak "straszny", dopóki nie spojrzymy na liczby. Norwegia liczy sobie ok. 5,6 mln osób, a na igrzyskach we Włoszech sięgnęła po 41 medali (18 złotych, 12 srebrnych, 11 brązowych). W Polsce mieszka nieco ponad 37 mln osób, a zdobyliśmy 4 medale (3 srebrne, 1 brązowy). Tyle samo krążków, chociaż 2 złote zdobyła Słowenia, której ludność szacowana jest obecnie na 2,1 mln.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska rozstawia rywalki po kątach. W Paryżu jest mistrzynią destrukcji. JULIEN DE ROSA AFP

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News





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