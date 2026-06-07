Sukces Chwalińskiej, a to nie koniec. Już nadeszła propozycja i to od Małysza

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Maja Chwalińska stała się jedną z największych gwiazd Roland Garros 2026, kiedy po pokonaniu kolejnych faworytek, dotarła aż do wielkiego finału. Tam niestety lepsza okazała się Mirra Andriejewa, ale Polka i tak usłyszała pod swoim adresem wiele komplementów. Wiadomość do tenisistki wysłał także Adam Małysz, który nawet wystosował do Mai pewną propozycję.

Maja Chwalińska i Adam Małysz
Maja Chwalińska i Adam MałyszMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP, Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

W ostatnich tygodniach Maja Chwalińska była na ustach całego tenisowe świata i nie tylko. Nazwisko polskiej tenisistki było wymawiane także przez m.in. polityków, a jej wyczyn podczas tegorocznego Roland Garros zapisał się złotymi zgłoskami w historii dyscypliny.

Polka, która awansowała ze 114. na 21. miejsce w rankingu WTA po historycznym sukcesie na paryskich kortach, ostatecznie w wielkim finale musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej 3:6, 2:6. Tuż po tym, jak Chwalińska zeszła do szatni, w jej kierunku zaczęły płynąć pierwsze wiadomości. Nie mogło zabraknąć kilku słów od jej przyjaciółki Igi Świątek, ale chwilę później nadeszła także wiadomość od Adama Małysza.

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Były skoczek doskonale wie, jak trudno w niektórych sytuacjach przełknąć gorycz porażki i postanowił przekazać Mai Chwalińskiej, że jeden przegrany mecz nie może być ważniejszy niż to, czego dokonała w stolicy Francji. Przy okazji Małysz postanowił wyrazić nadzieję, że uda mu się kiedyś spotkać z tenisistką w Bielsku-Białej.

- Przegrany finał nie przekreśla tego, co udało się osiągnąć. Dotarcie do finału to ogromny sukces, z którego warto być dumnym. Gratuluję @majachwalinska świetnego wyniku i wierzę, że przed Tobą jeszcze wiele pięknych chwil oraz sportowych triumfów. Trzymam kciuki za dalszą karierę i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać na kawie w Bielsku. Powodzenia - najlepsze dopiero nadchodzi! - napisał w mediach społecznościowych "Orzeł z Wisły".

Maja Chwalińska w kolejnych dniach będzie miała trochę czasu na to, aby nacieszyć się tym, co osiągnęła w Paryżu. 21. rakieta świata ma wrócić do gry dopiero na Wimbledon, jednak nadal nie wiemy, czy rywalizację na lodyńskich kortach rozpocznie z dziką kartą, czy będzie musiała wywalczyć prawo gry w kwalifikacjach.

I runda angielskiego turnieju rozpocznie się 29 czerwca. Jeśli jednak Polce przyjdzie grać w kwalifikacjach, jej powrót na kort nastąpi tydzień wcześniej. Kwalifikacje zaplanowano na 22-25 czerwca.

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Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP
Uśmiechnięta kobieta w czarnej sportowej koszulce zakrywająca dłonią usta, w tle rozmyta postać na sportowym obiekcie.
Maja ChwalińskaPAP/EPA
Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze i białej koszuli na tle nowoczesnego sufitu z dużymi okrągłymi świetlikami.
Adam MałyszJacek Slomion/REPORTEREast News


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